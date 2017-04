Nadie comparece en la comisión que investiga Porxinos

Ninguno de los citados a la comisión de investigación del PAI de Porxinos ha comparecido esta mañana en el Ayuntamiento de Riba-roja. El expresidente del Valencia CF Amadeo Salvo, que sí que ha mostrado su intención de comparecer, no lo ha hecho por encontrarse de viaje por motivos profesionales y Juan Soler no han comparecido. El Ayuntamiento tenía previsto citar a Vicente Soriano y Manuel Llorente, pero estos aseguran que no han recibido ninguna petición.

También fue llamado el exconseller Rafael Blasco, que se encuentra en prisión por el caso Cooperación, y el exalcalde del municipio Francisco Tarazona. Riba-roja quería obtener respuestas sobre cómo se planteó el PAI y qué papel tuvo cada uno. El Valencia ha presentado un nuevo PAI, que está en fase de tramitación en la conselleria, y el club reclama al municipio 25 millones de euros si esta propuesta no sale adelante.