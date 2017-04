Alemany avisa de que hasta el final de Liga no se conocerá el entrenador del Valencia

valencia. Con el vacío de la primera plantilla (ni jugadores ni cuerpo técnico) pero con la presencia de un buen puñado de peñistas y representantes del Valencia, la Agrupación de Peñas abrió su renovada sede donde las tres voces que se pronunciaron aportaron alguna pincelada de lo que se cuece hoy en día en el club. Fue Mateo Alemany el gran protagonista y sobre el que giraron todos los discursos. Para el nuevo director general, el de anoche supuso el primer acto social como ejecutivo del Valencia y parece que lo superó con nota.

Recogió la sagaz crítica de Blas Madrigal reivindicando la conexión -ya perdida- con los jugadores en los actos con las peñas pero posteriormente Alemany habló de dos de las cuestiones que también acaparan el interés de los aficionados. Por un lado la incógnita sobre quién va a ser el entrenador y, por otro, el desplante que protagonizó Cancelo. Del técnico, poco más de lo que ya apuntó en su puesta de largo la semana pasada. No es el momento. De sus palabras, no obstante, se extrae que la incertidumbre se va a prolongar hasta el final, a pesar del riesgo que eso puede conllevar si por el camino se pierden opciones con entrenadores que cierran antes sus acuerdos con otros clubes. Puede ser significativo que no citase en ningún momento a Voro, ni en un sentido ni en otro, pero tampoco se pueden extraer consecuencias de ello. Con Ayestarán se esperó también hasta que acabó el campeonato.

«Mantenemos los tiempos. Estamos en competición. Es importante ganar y quedar arriba. No me gusta regalar ningún punto. Es un tema que la dirección deportiva está valorando, que su momento no ha llegado y tardará en llegar porque va a ser hasta el final», afirmaba el director general, para añadir de inmediato sobre la pérdida de candidatos: «El mercado es muy amplio. Lo más importante es que esas cosas se hagan cuando tocan».

De Joao Cancelo fue tan contundente como indulgente. «Se equivocó gravemente, es un gesto que no debemos volver a ver nunca en un jugador del Valencia, pero tuvo la claridad y la humildad de pedir perdón y darse cuenta de que se había equivocado. Salió a pedir disculpas. El tema está resuelto para mí, espero que haya aprendido. Esta es una lección para todos».

En lo que también parece que se ha puesto manos a la obra es en el desapego evidente que se vive en el Valencia entre la afición y los jugadores, no sólo en esta temporada. Las palabras de Madrigal, presidente de la Agrupación, fueron bastante claras cuando en su exposición se sirvió de un refrán para expresar los sentimientos actuales: «El que a mi casa no viene, de la suya me echa. Si los jugadores no vienen aquí, nos echarán del campo. Es preciso la conexión del jugador. Sólo le pido eso». La respuesta de Alemany no tardó: «Hay que recuperar esa unión con el equipo. En situaciones de crisis, los aficionados son soberanos y pueden protestar. Tenemos que trabajar y mejorar en todos los sentidos. Tenemos que ir juntos de la mano. No entiendo un club en el que no haya simbiosis entre los futbolistas y sus aficionados». No concretó más.

Habló también Layhoon (en inglés), algo más que el día de la presentación del nuevo director general. La presidenta blanquinegra hizo una reflexión y deslizó una petición: «Estamos en un momento de la temporada donde es importante que renovemos y fortalezcamos las relaciones con nuestra afición. La temporada no está siendo la esperada pero todo el mundo en el club está trabajando muy duro. Todos estamos frustrados porque no es lo esperado, pero a veces haces todo lo posible para que esto no pase y al final acaba pasando».

Sí admitió Layhoon que el fichaje de Alemany ha supuesto para Meriton dar un paso en un sentido que no lo tenían previsto cuando compraron las acciones del Valencia. «Personalmente estoy muy contenta de haber podido contar con Mateo para este desafío. Es la decisión más importante que he tomado junto con el máximo accionista. Trae mucho bagaje, experiencia y comulga con nosotros. Miramos al futuro con optimismo».

El aludido recordó su cometido: «La atención en este club ha estado demasiado tiempo instalada en lo que pasa en los despachos. Vamos a llevar los focos al campo y a sus aficionados. Esas diferenciaciones son erróneas. Mi labor va a ser conseguir la estabilidad. El reto es devolver al club arriba del todo. Van a cambiar las cosas».