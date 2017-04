Cum laude perpetuo para Alves

Es verdad que dio un par de pasos y no se puede negar que Enzo Pérez y Carlos Soler fueron algunos de los jugadores que se colaron en el área antes del aceptable golpeo de Fayçal Fajr (después de una enigmática carrerilla), pero lo de Diego Alves parece que queda en un nivel superior. De Burgos debió mandarlo repetir, sí; pero con el doctorado que tiene el meta brasileño desde los once metros tampoco hay que ponerse a temblar ahora. Se la puede parar una vez y dos si es necesario, como ya demostró el día del Atlético de Madrid. Con Alves se ha invertido la 'ley del fútbol'. Los penaltis que le pitan al Valencia ahora lejos de agradar a los equipos rivales, lo único que provocan es malestar en quien tiene que lanzarlo. Lleva cinco detenidos esta temporada el internacional brasileño. Antes que al jugador del Deportivo, también frustró el intento del argentino Szymanowski (Leganés), Gabi y Griezman (Atlético de Madrid) en el citado partido en Mestalla, y al mexicano Carlos Vela (Real Sociedad).

EN BLANQUINEGRO 3-0 es un marcador que esta temporada no había conseguido el Valencia. El triunfo más holgado habían sido el 0-2 en Vila-Real y el 2-0 en Mestalla al Athletic. Tuvo también un 1-3 en Copa en Leganés. La temporada pasada sí que gozó de algunos marcadores fáciles a su favor. El último fue el 4-0 contra el Eibar, hace justo un año.

Es más que probable que Diego Alves salga este verano del Valencia, cuestión que parece ser la rutina habitual cada pretemporada, pero lo hará llevando en su hoja de servicios un apartado especial en esa especialidad. Lleva en total 21, que ya son.

Compensa con su instinto y sus habilidades la rutina de los árbitros en eso de pitar penalti en contra del Valencia. Lejos de ver cualquier tipo de polémica y de campaña, que no la hay en este caso, al Valencia es al equipo que más penaltis le han señalado esta temporada. Entre Liga y Copa suma 11, lo que viene a indicar que lo de defender bien todavía siendo una asignatura pendiente que tiene el grupo que entrena Voro.

No es la primera vez que un portero del Valencia impide al Deportivo que marque de penalti. El mes que viene (día 14) se cumplirán 23 años de aquel título de Liga que el guardameta González brindó con una alegría tan desbordante como evidente al FC Barcelona. Por mucho tiempo que pase, a Djukic todavía le cambia ese talante tan cordial que siempre tiene cuando se le recuerda aquel día. Djukic fue quien lo lanzó y González, portero ese día de un Valencia que no se jugaba nada salvo una recompensa desde Barcelona, quien se lo paró. Al Deportivo se le escurrió el campeonato.

Hace 23 años no existían los estudios que hoy en día manejan los clubes de Primera sobre cómo tiran los penaltis cada futbolista. En el Valencia, con José Manuel Ochotorena al frente, es evidente que el trabajo de portería está dando sobrados frutos. Y no sólo en lo que a Alves y su particular mérito se refiere, sino a la producción de futbolistas de la casa que tienen nivel para la élite. Jaume estaba en el banquillo y Sivera, nuevo sub-21, labra desde el Mestalla su futuro más inmediato entre los elegidos.