«Cancelo ha cometido un error grave, es joven y tiene que aprender»

Voro no ocultó su disgusto con Cancelo por mandar callar a la grada. El entrenador del Valencia afirmó haber sentido «lo mismo» que el resto de Mestalla al ver el gesto del lateral portugués y aunque una vez más tuvo que ejercer de apagafuegos no dudó en censurarlo: «Ha cometido un error grave. Es un jugador joven y está claro que inmediatamente después ha pedido perdón, también lo ha hecho a pie de campo. Tiene que aprender de estas cosas. Es un jugador del Valencia y no lo tenía que haber hecho. Se ha arrepentido y esperemos que no vuelva a pasar más».

La acción de Cancelo empañó una victoria que pese a no ser brillante sí que era muy necesaria. «Necesitábamos ganar. Sumamos tres puntos en una buena racha en Mestalla con cuatro victorias y un empate. Nos ayuda para el partido del jueves. Era importante ganar después del parón, nos da vida y era necesario», destacó el técnico. Voro reconoció que en la tarde de ayer la moneda al aire salió cara para el Valencia: «El equipo se ha puesto por delante muy pronto y en los últimos minutos de la primera parte nos hemos tirado muy para atrás. Después del descanso, el Deportivo nos ha tenido tantas ocasiones y hemos salido bien a la contra».

El valenciano quiso destacar también la buena labor de la defensa, al dejar la portería a cero. «La responsabilidad afecta a los jugadores y las victorias nos ayudan a mejorar en todas las facetas, sobre todo en defensa». El entrenador otorgó gran parte del mérito de la victoria a Alves al que tildó de «fundamental» al parar el penalti: «Los partidos tienen detalles y en este caso ha sido muy importante detener el penalti. Nosotros hemos vivido la otra cara en Pamplona y también contra el Sporting. El fútbol son detalles, no hay enemigo pequeño y los partidos hay que competirlos para ganarlos. Ese penalti te abre mucho el partido».

Joao Cancelo Lateral del Valencia

El técnico de L'Alcúdia pidió paciencia con Zaza y admitió que comprende su enfado por ser sustituido: «El delantero vive del gol, lo necesita. Ha peleado y ha trabajado mucho. Tiene que seguir en esa línea y así seguro que anotará. Los cambios son buscando lo mejor para el equipo y prefiero que se enfade un jugador porque quiere seguir jugando». Esta semana Voro recuperará a Nani aunque no afirmó si estará disponible para el partido frente al Celta el próximo jueves: «El miércoles vuelve y está prácticamente recuperado para hacer trabajo de campo. Vamos a valorarlo todo, pero no descarto nada».

Una vez más, el entrenador tiró balones fuera cuando se le cuestionó sobre el futuro y si se siente examinado: «La presión me la impongo yo por mi forma de ser, por la responsabilidad que supone estar aquí. No me siento examinado en el día a día. Para mí lo más importante es ganar el mayor número de partidos y acabar la temporada de la manera más decente. No pienso en mi futuro. El club ya tomará su decisión pensando lo mejor. Eso no quita que yo contemple todos los escenarios. Yo me centro en lo mío y no miro más allá del próximo partido. Lo que tenga que venir, vendrá. Pero no me postulo como entrenador ni me dejo de postular». Aunque el Valencia no está matemáticamente salvado, el entrenador está convencido de que pese al lastre del inicio de temporada, el equipo intentará salvar la campaña: «Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible, miramos hacia arriba pero siempre vamos partido a partido».