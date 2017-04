Voro vuelve a esquivar la incógnita sobre su futuro

valencia. A Voro le incomoda cuando se le pregunta pro su futuro y le disgusta que públicamente se interpreten los gestos y las palabras que dice tanto en un sentido (el de querer quedarse como entrenador) como en otro (el de dejarlo). Si algo quiere el técnico del Valencia es ofrecer una imagen de máxima pureza en ese sentido. Por eso ayer se esforzó en tratar de explicar una vez más cuál es su postura y su pensamiento. «Nos tenemos que centrar en las cosas útiles y positivas para el equipo. He dicho muchas veces las circunstancias por las que estoy aquí. Es un acto de responsabilidad y fidelidad con el club de ser entrenador desde enero. Estoy para buscar soluciones y disfrutando con las victorias y sufriendo cuando el equipo pierde. Esto es una gran responsabilidad. El futuro no me importa. El club tomará la decisión que tenga que tomar. Voro no es un problema para nadie. Todo el debate que hay sobre si me postulo o no, no es lo importante. Lo dijo Mateo Alemany, el club tomará la decisión. Lo fundamental es competir el partido, lo demás no nos va a ayudar para nada. El club tiene que buscar el momento adecuado, ahora pienso que no lo es. Cuando vengan los acontecimientos se asumirán».

La pregunta que se le hizo ayer fue directa: ¿Quiere o no seguir como entrenador? «Lo que yo quiera o no, no importa. Para mí no es lo importante, me centro en el día a día». Ni tan siquiera se 'mojó' por el hecho de que el jueves fuera Garay el que diera un paso al frente apostando de manera descarada por la continuidad de Voro. «Cada uno es libre de decir lo que piensa, sigo trabajando igual con la misma ilusión en el día a día del equipo. Que te digan en un sentido o en otro para mí no es lo importante. Cada uno que se manifieste como quiera», dijo el técnico.

De Mateo Alemany sí habló. Y para bien. «Es una buena noticia su llegada, el club está buscando soluciones para mejorar la situación actual. Es una persona de fútbol, reúne el perfil que nos pueda ayudar».

