Voro: «El futuro no me importa»

Voro sabe que en las diez jornadas que faltan para acabar la Liga el debate gira en torno a su continuidad o no al frente del Valencia CF. Mateo Alemany dijo en su presentación que esta cuestión debía tratarse más adelante y Voro, que hasta ahora siempre ha mantenido una posición huidiza al respecto, sigue al pie de la letra el discurso del director general. Cada vez que se le pregunta a Voro sobre esto, no parece que se sienta excesivamente cómodo. De hecho, esta mañana ha sido su respuesta más larga.

“Nos tenemos que centrar en las cosas útiles y positivas para el equipo. He dicho muchas veces las circunstancias por las que estoy aquí. Es un acto de responsabilidad y fidelidad con el club de ser entrenador desde enero. Estoy aquí, dedicando el máximo tiempo posible para buscar soluciones, disfrutando con las victorias y sufriendo cuando el equipo pierde. Esto es una gran responsabilidad. El futuro no me importa. El club tomará la decisión que tenga que tomar”, ha dicho, para añadir inmediatamente: “Voro no es un problema para nadie. El club en su momento tendrá que tomar una decisión y buscará lo mejor para el equipo. Voro no va a ser un problema para nada. Todo el debate que hay sobre si me postulo o no, eso no es lo importante. Lo dijo Mateo Alemany, el club tomará la decisión. Me gustaría no entrar a valorar este tema. Lo fundamental es competir el partido, lo demás no nos va a ayudar para nada. El club tiene que pensar el momento adecuado, ahora pienso que no lo es. El equipo se está jugando mucho. Cuando vengan los acontecimientos se asumirán”.

La pregunta posterior ha sido directa, pero también Voro ha esquivado la cuestión. ¿Quiere o no ser entrenador? “Lo que yo quiera o no, no importa. Para mí no es lo importante, me centro en el día a día”. El jueves habló Garay y expresó su deseo de que siguiera Voro. “Cada uno es libre de decir lo que piensa, sigo trabajando igual con la misma ilusión en el día a día del equipo. Que te digan en un sentido o en otro para mí no es lo importante. Cada uno que se manifieste como quiera”.

Sobre el partido, Voro ha señalado que su deseo es recuperar la racha positiva del equipo en Mestalla, y ha reconocido que hasta el último momento tendrá la expectativa sobre el estado físico de Enzo Pérez y Orellana. De Nani ha avanzado que el miércoles que viene se incorporará al portugués a la disciplina del grupo.