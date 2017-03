El reto de acabar a cero sin Mangala

El Valencia dejó su portería a cero en el derbi contra el Villarreal. El 0-2 se entendió entonces como una hazaña porque los blanquinegros llevaban nueve meses y 25 partidos encajando. El más que dudoso honor convertía al Valencia en el único equipo que había recibido goles en todos los partidos de Liga, puesto que desde la temporada anterior (20 de abril de 2016) no había sido capaz de permanecer imbatido. Voro ya se sentaba en el banquillo en ese duelo en el Estadio de la Cerámica y a partir de ahí, el Valencia logró acabar a cero en tres ocasiones más: contra el Betis (0-0), el Athletic de Bilbao (2-0) y el Leganés (1-0).

Sin duda, el aspecto defensivo experimentó una mejoría evidente respecto a las etapas de Pako Ayestarán y Cesare Prandelli. Esa sensación de progreso se consolidó y fue clave para que el Valencia dejara lejos la zona de descenso, pero en los últimos tres partidos la media de goles encajados ha vuelto a dispararse. En total, Voro ha dirigido 16 partidos de Liga con 26 tantos en contra. En los primeros 13 duelos, el Valencia encajaba 1,3 por encuentro. Números más que aceptables y más teniendo en cuenta cuánto sufría el Valencia el defensa hasta el aterrizaje de Voro en el banquillo.

La visita al Vicente Calderón (3-0), el gol encajado contra el Sporting (1-1) y el 4-2 del Camp Nou han elevado la media total de Voro a 1,6 goles encajados por duelo. En los últimos tres partidos el número se dispara hasta 2,6. Los encuentros ante Deportivo y Celta (ambos en Mestalla) se entienden desde el cuerpo técnico como una ocasión inmejorable para recuperar la fortaleza defensiva, necesaria por otra parte para ir sumando y cerrar el objetivo de la salvación lo antes posible.

El Valencia debe afrontar el reto sin Eliaquim Mangala, fijo en el eje de la zaga junto a Garay. El francés está sancionado y Voro tiene un problema. El conjunto blanquinegro ha disputado seis partidos esta Liga sin Mangala y sólo ha conseguido seis puntos, los cosechados ante Sporting de Gijón (en el debut de Prandelli) y Espanyol (2-1) en casa. Los otros cuatro encuentros sin Mangala se han perdido: ante Las Palmas (2-4), Eibar (1-0), Real Sociedad (3-2) y Alavés, por 2-1. Teniendo en cuenta que Santos no cuenta para Voro, todo apunta a que el acompañante de Garay para el partido de mañana será Abdennour. El tunecino ya salió en el Camp Nou por la roja a Mangala y, tras marcharse con su selección, donde sufrió problemas musculares, volverá al once para 'secar' al Dépor y que los gallegos no alcancen al Valencia en la tabla.