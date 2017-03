La plantilla del Valencia CF se vuelca con Voro

En plena carrera por el banquillo, cada movimiento cuenta. Voro también ha hecho los suyos. Cuando Martín Montoya aseguró que el de l'Alcudía había comentado en el vestuario su preferencia por ser delegado y no entrenar, Voro lo negó. El miércoles, el actual entrenador del Valencia presentó de forma más clara su candidatura. «Por supuesto que me siento preparado. Yo tengo todos los frentes abiertos y los contemplo todos. El club confía en mí como trabajador del Valencia y ahora como entrenador. Tengo plena confianza», expresó Voro en la cadena Cope.

La pregunta a los futbolistas era obligada. Ezequiel Garay acudió a un acto solidario en Mestalla -Trulli y Farmamundi unidos para luchar contra la desigualdad en el acceso a la salud- y allí habló de forma muy clara sobre su postura respecto a quién debe ocupar el banquillo la próxima temporada. «Es una decisión personal de él, no decidimos nosotros. Nosotros queremos que siga porque es muy querido y muy respetado. Nos hace sentir muy bien tanto fuera como dentro del campo», explicó Garay. Un compañero suyo, Enzo Pérez, también había defendido a Voro tras ganar en Vila-real: «Voro es un tipo leal, te dice las cosas de frente. Nos transmite valencianismo. Ha sufrido igual que lo hemos hecho nosotros».

La defensa de Enzo a Voro, justo es decirlo, llegó dentro del mensaje que utilizó para criticar a Cesare Prandelli. En cualquier caso, el capitán apoyó al de l'Alcudía, igual que hizo ayer Garay o José Luis Gayà tan sólo unas horas más tarde. El de Pedreguer se mostró algo más tibio en el inicio de su respuesta, pero acabó reforzando la postura del resto de sus compañeros. «En el vestuario sinceramente no hablamos de quién va a ser el entrenador de la próxima temporada porque aún quedan muchos partidos y cómo empecemos a descentrarnos en ese tipo de cosas, aún vamos a sufrir. No vamos a decidir quién es el próximo entrenador, no es decisión mía», dijo al principio Gayà para no 'mojarse' con el asunto del técnico. Cuando le insistieron, el valenciano destacó su sintonía con Voro: «Nosotros estamos muy contentos con él, personalmente siempre ha confiado en mí y tengo buena relación. No sé quién será el entrenador, pero nosotros estamos con él, claro que sí».

El Dépor, en segundo plano

El debate sobre el próximo inquilino del banquillo centra la actualidad del Valencia, que el domingo juega en Mestalla ante el Dépor. Voro tendrá hoy a sus órdenes a Enzo Pérez y Orellana -volvieron ayer, pero no saltaron al césped- mientras que Nani sigue en Italia.