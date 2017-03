Valencia CF | Fernando Giner: «Nadie de Meriton percibe lo que es un club de fútbol»

Fernando Giner Gil (52 años) será reelegido esta noche en el Ateneo Mercantil y por tercera vez presidente de la Asociación de futbolistas del Valencia CF, cargo que con anterioridad lucieron Antonio Puchades y Pepe Claramunt. En la Asamblea, adelantada para evitar la final del Valencia Basket, presentará un ambicioso proyecto de cara al Centenario. Llega sin equipo directivo, sólo lo mínimo: Paco Camarasa (vicepresidente), Toni Payà (secretario) y Arturo Boix (tesorero).

-¿Con qué sensación llega a esta reelección?

-He hecho lo que en cada momento se ha podido. Tiene muchas más posibilidades nuestra Asociación, pero hemos progresado. Esta Asociación ya no es la típica de grupo de amigos que se reúnen, hacen un par de actividades y ya está. Es un grupo activo que nos da muchas posibilidades a la hora de manifestarnos y de colaborar con el club.

-¿Lo sabe el club?

-El Valencia el que se tiene que dar cuenta de la aportación y la importancia que puede tener la Asociación con respecto a sus futuros proyectos.

-Se acaba de reunir con Mateo Alemany. ¿Qué le parece?

-Me causó muy buena impresión, sabe de qué va esto del fútbol de elite. Ese cargo quema mucho, y para estar ahí además de para ganar dinero le debe realmente de gustar.

-¿Hasta qué punto son independientes de la entidad?

-Totalmente. Eso no quiere decir que lo ideal y lo mejor sea ir de la mano. El Valencia no va a desaparecer y nosotros ya procuraremos que así sea. No me gusta que la gente piense que estamos a merced del Valencia.

-¿Qué tal es la relación con el club?

-Buena, y no porque tengamos subvención. Recibimos lo mismo hoy que hace 20 años cuando se fundó.

-¿A cuánto asciende?

-36.000 euros.

-Pero también reciben otro dinero a través del club.

-Desde hace dos años está la aportación de los jugadores del primer equipo. Nos aportan de manera voluntaria el 0,5% de su ficha (el otro 0,5% va para la Fundación). No es que estemos demasiado de acuerdo con eso, pero es un comienzo. Al Valencia no le cuesta ni un euro. Ni he preguntado ni quiero saber quién aporta.

-Volviendo a la subvención del club, ¿es suficiente?

-Totalmente insuficiente. Por eso nos tenemos que autofinanciar. Con ese dinero cumplimos unos objetivos, pero como ya le he dicho somos ambiciosos, queremos ofrecer mucho a la sociedad, de ahí que necesitemos ingresar más.

-¿Hay verdadera conciencia por parte de los futbolistas profesionales con este colectivo?

-Se está consiguiendo. Tenemos unos datos muy buenos que los mostraré en la Asamblea de una comparativa con los clubes más importantes de Europa y estoy muy satisfecho. Pero no podemos pararnos. Podemos aportar mucho a la sociedad valenciana. Queremos transmitir valores mucho más allá de la escuela del Valencia. Nací y crecí en Alboraya y para mí es importante transmitir en los pueblos.

-Hablaba de los valores, ¿se ha perdido en el Valencia eso que tanto identificaba a usted, a Voro, a Camarasa...?

-Eso se llama identidad. El Valencia está en déficit porque la identificación con nuestra gente no es la que esperábamos. Como los resultados no son buenos todavía cuesta más. Una cosa es trasmitir valores y otra identidad de club, de lo que es el sentimiento valencianista, de lo que es nuestro equipo...

-¿Cómo se ha llegado ahí?

-Por muchas circunstancias. El club llegó un momento que no pudo soportar el déficit económico. No me gusta mirar atrás ni buscar culpables. Hay que mirar adelante para ver cómo podemos recuperar aquello que hemos perdido.

-¿Se puede conseguir eso con un máximo accionista en Singapur?

-Todo el planteamiento que tiene Meriton no es correcto, si hubiera sido así irían bien las cosas. Vamos a proponer un plan para que volvamos a ser lo que hemos sido.

-Otra cosa es si Meriton les hace o no caso.

-A cada presidente que ha entrado en este club en los últimos ocho años les he dicho lo mismo. 'Nosotros estamos aquí para ayudar. Usted no sé si estará un año, dos o cuatro. Nosotros sí'. Que se den cuenta que no estamos para poner problemas ni para echar a nadie.

-¿Quién de todos esos presidentes ha mostrado más sensibilidad?

-Layhoon. Sabe escuchar y conoce nuestros objetivos. ¿Le sorprende? Pues parece mentira que tenga que venir alguien de fuera para escucharnos de verdad.

-Pese a su insistencia, parece que le cuesta reaccionar a Meriton.

-Otra cosa es que no hagan bien las cosas. Mi obligación, y de eso pueden estar todos seguro, es que cuando hablo con la presidenta o los presidentes anteriores, les intento hacer una reflexión sobre las cosas que vemos desde nuestra posición.

-¿Qué percibe usted en el Valencia actual?

-Que nadie de Meriton ha sido capaz aún de percibir lo que es un club de fútbol, en las personas con las que tienen que confiar. Les han hablado tan mal de las personas que estaban en la anterior etapa...

-Le recuerdo que usted era consejero en esa reciente etapa.

-Sí y por eso lo primero que hice fue hablar con la presidenta de eso. He estado de consejero y he denunciado las mismas cosas que ahora, tanto en las reuniones de la directiva como en el patronato.

-¿Hacen falta en los escalones intermedios del organigrama más presencia de exfutbolistas?

-Defiendo que a igualdad de condiciones entre dos personas, con todos los respetos prefiero uno de casa.

-¿Alesanco encaja en la dirección deportiva del Valencia?

-Los futbolistas también vamos a jugar a otros equipos. Dijo Alesanco una cosa que me gustó, 'que demuestra su valía con su trabajo'. En principio no entendíamos que el director de la escuela fuera una persona que viniera de fuera. Pero es una decisión del dueño. ¿Qué podemos hacer? Pues ayudarlo.

-Ahora están entrando 'ex' en la secretaría técnica.

-Me alegro también por Vicente. Era un chico que tras dejar el fútbol lo abandonó todo por completo. Y esa labor de la Asociación de decirle a los exfutbolistas que tienen que hacer cursos y formarse, entre todos, incluidos sus amigos, consiguieron que Vicente se incorporara de nuevo al fútbol.

-Ahora con Alemany, ¿cree que se puede recuperar el rumbo?

-El club necesita centrarse, que marque una línea de trabajo de lo que es el funcionamiento de un club. Eso nunca lo ha tenido Meriton. Se ha ido equivocando hasta que se ha dado cuenta de sus errores.

-¿Cree que Fernando Gómez encajaba en el perfil de Alemany?

-La presidenta se ha reunido con bastantes candidatos. Fernando, por supuesto, está capacitado.

-Ayer salió publicado en Vigo que Berizzo está en el punto de mira del Valencia y, casi a la vez, Voro se dejaba querer como entrenador para la próxima temporada en la COPE. ¿Se merece Voro una oportunidad para seguir en el Valencia como técnico?

-Voro se merece hacer lo que él diga. Si él decide seguir entrenando, pues que siga.

-Es su amigo. ¿Qué le aconsejaría?

-Me gusta el Voro con la función que hacía en el Valencia, que es muy importante. No como entrenador. Ser solo entrenador... tiene sus inconvenientes. Voro es delegado, y una de las figuras más importantes que tiene un equipo de fútbol es la del delegado. Y lo ha hecho de una manera extraordinaria. Además, nos ha dado la oportunidad de solucionar los problemas cuando han venido. Como amigo lo quiero tener como delegado porque sé que si el equipo vuelve a tener un problema, ahí estará Voro para arreglarlo. Otra cosa es lo que pueda pensar él.

-¿Alguna vez quiso entrar a trabajar en esta nueva etapa para el club y se quedó con las ganas?

-Estoy capacitado para cualquier cargo en el club. Pero yo no lucho por eso, quizás sea ese mi problema. A las personas hay que buscarlas por lo que son y representan, no ir uno mismo a ofrecerse. A lo mejor el que está equivocado soy yo.