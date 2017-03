El plan de la portería del Valencia CF pasa por Ryan y Jaume

El Valencia tiene decidido recuperar a Mat Ryan para la próxima temporada. El australiano apuntaba a titular en verano, cuando el club buscó una salida para Diego Alves que finalmente no se dio. El 'overbooking' en la portería fue un engorro para García Pitarch, Pako Ayestarán y los propios guardametas, ya que el Valencia empezó el curso con tres piezas de primer nivel (Ryan, Alves y Jaume), una situación que no pudo solucionar pese a haberlo intentado a toda costa. En cuanto se cerró el mercado, Ayestarán recuperó a Alves y desde entonces, el brasileño ha sido titular.

La primera víctima se cobró en invierno. Ryan trasladó a García Pitarch y Layhoon su malestar en diversas ocasiones. No sólo por no disponer de minutos, sino porque las expectativas en verano eran totalmente opuestas e incluso el club escogió al australiano como imagen en varios de sus actos incluido el viaje a Singapur. Ryan tuvo ofertas de España, pero el Valencia no quiso reforzar a entonces rivales directos -como Osasuna- y el australiano se marchó al Genk belga, donde ha alcanzado los cuartos de final de la Europa League y está jugando de inicio desde el primer día. Si el Valencia mantiene la idea que ahora baraja, Ryan regresará en junio (con 25 años) para cumplir un contrato que le une al club hasta 2021.

Para Diego Alves el verano pasado no fue, desde luego, tranquilo, y en el próximo también se avecinan curvas. El brasileño siempre mostró su predisposición a continuar aunque la postura del Valencia le llevó a barajar su salida. Siempre, claro, que apareciera un equipo de primer nivel europeo. El Barcelona le tanteó tras la marcha de Bravo, pero Robert apostó por Cillessen. Cerrada la puerta del club azulgrana, Alves se quedó para luchar por hacerse con la titularidad -como así ha sido- puesto que anteriormente había renovado hasta junio de 2019.

Una de las primeras tareas de José Ramón Alesanco como director deportivo fue la de charlar con los agentes de Alves para conocer las intenciones -mutuas- de cara a este verano. La situación del brasileño será similar a la de 2016: tiene contrato y propuestas, así que esperará los movimientos del Valencia para tomar de forma definitiva su decisión. Cabe recordar que Alves lleva ya seis temporadas en Mestalla -171 partidos- y renovó por cinco temporadas en 2014, justo en un momento crítico para el club. «Estaba un poco parado el tema porque había otros problemas que debían ser arreglados. El presidente estaba sin tiempo y le dimos ese tiempo», dijo Alves en referencia a Amadeo Salvo.

Dos porteros de la casa, Jaume Doménech y Antonio Sivera, aparecen como fijos para continuar en el Valencia. En septiembre de 2016, Jaume renovó hasta junio de 2022 después de una temporada en la que fue una de las grandes revelaciones del conjunto blanquinegro. El de Almenara salvó al Valencia en varios partidos y se consolidó en el primer equipo aprovechando las lesiones de Alves y Ryan. Este año, de momento, se ha tenido que conformar con cuatro partidos, todos ellos de Copa del Rey. Sivera, por su parte, aparece como la principal apuesta de futuro en el Valencia. El de Xàbia es clave en el Mestalla, habitualmente se entrena con el primer equipo y además acaba de estrenarse con la sub-21. El plan es que sea tercer portero la próxima temporada.