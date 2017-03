Ojo a la conducta de los padres

Está tan reciente la vergonzosa pelea entre padres durante un partido de infantiles en Mallorca que la charla peregrina continuamente hacia la educación. El director de la Academia, Luis Vicente Mateo y el psicólogo José Carrascosa llevan tiempo madurando un proyecto ya iniciado en cierto sentido y que irá cuajando, según ellos, en los próximos meses. Si se abrió ayer la ciudad deportiva de Paterna fue, entre otras cosas, para que ambos recordaran la necesidad de educar a los niños y chavales de la cantera, pero también instruyendo a los familiares más cercanos.

«Tenemos que involucrar a los padres. No pueden estar al margen. El contenido de las primeras sesiones irá alrededor de cómo apoyar de manera efectiva el desarrollo personal y deportivo de sus hijos», explicó Carrascosa, que ya se ha reunido con familiares de futbolistas con algún problema específico. Los días 18 y 19 de abril iniciará una ronda de contactos para expresar a los padres el patrón de comportamiento necesario para formar parte de la Academia del Valencia. «Toda la estructura está concienciada. Los mensajes violentos no caben en la Academia. Queremos que los padres entiendan que no deben mandar mensajes negativos porque generan envidias y celos», profundizó Luis Vicente Mateo. «O pones una norma o no puedes trabajar. Si un padre manda mensajes negativos a un jugador, su hijo acabará saliendo aunque sea Messi. El Valencia no permite este tipo de actuaciones», sentenció.

En la charla, que presenciaron otros miembros de la factoría de Paterna como José Jiménez, Sergio Ventosa o Vicent Cuxart, se puso en valor -pese a la mala situación general- la aparición por la órbita del primer equipo de futbolistas como Carlos Soler, Lato, Nacho Gil, Sito, Rafa Mir... El director de operaciones del Valencia, Luis Cervera, incidió durante la visita en el aula dedicada a estudiar -allí lo hacen los jugadores que viven en las instalaciones-, otro factor necesario para los responsables del club. De hecho, aquellos chavales que no van superando los exámenes, se quedan sin entrenamientos y partidos.

En lo estrictamente deportivo, Mateo recordó que la cantera del Valencia se puede comparar -excepto las de Barça y Madrid por la diferencia de presupuesto- con las mejores de Europa y para ello se recordaron una serie de nombres: desde Gayà a Soler pasando por Silva, Alcácer, Albiol...