El Valencia CF planea educar a los padres de sus canteranos

El Valencia ha anunciado la creación de una escuela para educar a los padres de los jugadores de su cantera y ha expuesto su funcionamiento en un encuentro con los medios de comunicación.

Luis Vicente Mateo, director de la academia del Valencia CF, y el psicólogo José Carrascosa fueron los encargados de explicar las líneas maestras de esta escuela que quiere involucrar a los padres de los futbolistas en su crecimiento educativo y deportivo.

Para los días 18 y 19 de abril están previstas las primeras sesiones para los padres de los niños que juegan al fútbol-8 en la academia del Valencia, aunque los consejos y recomendaciones ya se empezaron a dar al principio de la actual temporada.

"Tenemos que involucrar a los padres. No pueden estar al margen. El contenido de las primeras sesiones irá alrededor de cómo apoyar de manera efectiva el desarrollo personal y deportivo de sus hijos", explicó Carrascosa.

Asimismo, Mateo habló de la manera de proceder de algunos padres que no tiene cabida en la escuela valencianista. "Toda la estructura está concienciada. Los mensajes violentos no caben en la Academia. Queremos que los padres entiendan que no deben mandar mensajes negativos porque generan envidias y celos", destacó.

"O pones una norma o no puedes trabajar. Si un padre manda mensajes negativos a un jugador, su hijo acabará saliendo aunque sea Messi. El Valencia no permite este tipo de actuaciones", continuó.

Por otra parte, el director de la Academia recordó que el objetivo es que cuando el niño tenga que salir esté preparado para la vida. "Aunque orientados al alto rendimiento, somos un centro educativo", prosiguió.

En la misma línea se manifestó Carrascosa al afirmar que estar en el Valencia "supone mucho más que jugar a fútbol" porque el objetivo es "dar pasos para que la Academia sea un centro educativo", y por ello insistió en que todo lo que hacen tiene competencias educativas.

Por último, Luis Vicente Mateo hizo hincapié en la calidad de la estructura de cantera del Valencia ya que, a excepción de con el Barcelona y el Real Madrid, que tienen presupuestos muy elevados, pueden competir con cualquier academia de Europa.