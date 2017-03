Repóquer en la portería

Antonio Sivera luce desde ayer una muesca más en su prometedor curriculum. El guardameta del Mestalla fue convocado de urgencia por primera vez para la selección española sub-21 tras el ascenso de Kepa a la absoluta por los problemas físicos de Pepe Reina. Antonio Sivera (11-8-1996) ya se proclamó campeón de Europa sub-19 y hoy, junto con Gayà, participará en el amistoso que tiene previsto disputar el combinado nacional contra Dinamarca en Murcia.

«Me quedé en blanco. Me llamó a las nueve de la noche el responsable de porteros de la selección. Me comunicó cómo estaba el tema y me dijo que hoy -por ayer- debía ir convocado. Una noticia inesperada pero muy, muy buena», dijo el guardameta a la radio del club. «No me lo esperaba para nada. La llamada fue anoche y fue increíble», añadió.

Miguel Ángel España es el preparador de porteros de la selección sub-21 pero a nadie escapa el peso que ha podido tener José Manuel Ochotorena, responsable del Valencia y de la absoluta, en esta decisión. No obstante, nadie del club de Mestalla duda del alcance que puede tener Sivera de seguir esta progresión que ha mantenido hasta la fecha.

Es por eso por lo que el Valencia se puede encontrar dentro de nada con un problema tan agradable como incómodo. Porque, si algo sobra en estos momentos en la primera plantilla, es porteros. García Pitarch se marchó sin haber podido solucionar el tema. En verano quería desprenderse de Diego Alves y al final quien tuvo que salir en enero cedido fue Ryan. Ahora, y pese a que el Eibar ha mostrado interés en hacerse de manera definitiva con los servicios de Yoel, el Valencia tiene en nómina cuatro guardametas: el mencionado Yoel, Ryan, Alves, Jaume Doménech, a los que se le podría añadir un Sivera que viene destacando con luz propia en esta magnífica temporada que está realizando el Mestalla de Curro Torres.

Precisamente, el inconveniente de la llamada de Sivera a la sub-21 es que impedirá que Curro Torres cuente con él para el importante partido que el sábado debe disputar el filial blanquinegro en la ciudad deportiva contra el Barça B. Es el líder y un triunfo del Mestalla no sólo consolidaría al equipo en los puestos de promoción sino que permitiría incluso aspirar a algún objetivo más ambicioso que el de amarrar la tercera plaza. El Barça está a seis puntos y el Alcoyano a cuatro.

«Todo ayuda a que hayan contado conmigo para esta convocatoria. Gracias al equipo puedo estar hoy aquí», recordaba Sivera en referencia a la buena trayectoria que está demostrando el Mestalla.