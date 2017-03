Soler, la enseña del futuro

valencia. Fue el mejor futbolista del Valencia en el Camp Nou, lo que dice mucho en su favor. A Carlos Soler (2-1-1997) no le temblaron las piernas pese al escenario y el rival en cuestión. Hace justo cuatro meses también jugó en la Ciudad Condal, pero lo hizo con el Mestalla y frente al filial barcelonista (3-1). El domingo, a pesar del difícil trago de enfrentarse con un jugador menos al Barça durante 45 minutos, se convirtió en el hombre de referencia de su equipo, lo que confirma el acierto que significó la apuesta del club (ya con José Ramón Alesanco como director deportivo) de darle un hueco de pleno derecho en la primera plantilla. No son pocos los que apuntan a este chaval como el perfil adecuado para representar la recuperación de unos valores casi pisoteados. Educado e inteligente dentro y fuera del césped, Carlos Soler representa esa 'hornada' de jóvenes que van a meter al filial de Curro Torres en la promoción de ascenso.

Destacar en este Valencia no parece que suponga, tal y como están las cosas, un tremendo esfuerzo pero hacerlo a los 20 años, que son los que tiene el centrocampista, adquiere una dimensión especial. En un mal partido de Parejo y con un Enzo bastante discreto y castigado muy pronto con una amarilla, el valenciano derrochó su habitual energía en un despliegue físico imponente que redondeó con el gran servicio que le hizo a Gayà (otro gran partido el suyo) en la jugada del empate a dos (obra de Munir).

Soler no sólo ha adelantado de una manera contundente a Medrán sino que ha apartado también del once titular a Mario Suárez. A Voro, la espectacular aparición del joven valencianista (lleva de blanquinegro desde los 7 años) le ha permitido retrasar la posición a Enzo Pérez para darle un rol más defensivo. Contra el Barça, no sólo trabajó en favor del colectivo sino que buscó con decisión el gol hasta el punto de tenerlo cerca en un remate casi de volea, tras despeje de Piqué, que atrapó el Ter Stegen.

Quizás a Soler le ha faltado tiempo para que Celades, que lo vio en el Vicente Calderón, se decida a abrirle la puerta de la sub-21. El Campeonato de Europa está a la vuelta de la esquina y por ahora el levantinista Camarasa (Alavés), Ceballos (Betis) y Asensio (Real Madrid) parecen estar por delante.