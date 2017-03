¿Vuelve la senyera a las equipaciones del Valencia CF?

El sitio web que ha dado la información es un portal especializado en anunciar las principales novedades sobre las equipaciones del mundo del fútbol. Aseguran que el Valencia CF regresará a una de sus indumentarias más representativas. En la información explican que "estará compuesta por franjas rojas y amarillas, combinadas con azul".

Adidas volvería a realizar por segunda vez un diseño con estos colores desde que aterrizará en el club. La citada información también apunta a que se podría dar a conocer esta misma campaña "se estrenará en mayo de 2017, al final de esta temporada".

Exclusive: Valencia 17-18 Away Kit to Bring Back Senyera Look: https://t.co/cHS4m6H7D4