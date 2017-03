Voro desdice a Montoya

Martín Montoya sorprendió esta semana con unas declaraciones en las que aseguraba que Voro comentó en varias ocasiones a la plantilla que no quería ser entrenador. El lateral incluso apuntó que Voro les dijo que estaba más cómodo de delegado. Pues bien, el de l'Alcúdia ha negado hoy las palabras del futbolista. "Yo no he comentado nada ni en privado ni a los jugadores en referencia a esto. Digo y vuelvo a repetir que el club me dijo que tenía que ser el entrenador, y sin yo mover un dedo, di un paso al frente en un acto de responsabilidad. En un momento difícil, mi fidelidad al club es recíproca. El hecho de estar como entrenador no es algo que yo haya buscado. Del futuro contemplo todos los escenarios, pero también digo que no me preocupa. Mi relación con el club es perfecta, pero yo no he dicho nada respecto a eso. Al club tampoco", ha zanjado el entrenador del Valencia.

Voro ha reconocido que se lleva al equipo a Barcelona, entre otras cosas, para evitar el 'jaleo' de las Fallas, y se muestra convencido de que sus futbolistas competirán aún sabiendo de la dificultad del partido: "El Barça es un equipo peligroso siempre, más en su casa y disputando los primeros puestos. Tenemos ilusión en un escenario muy bonito y sabemos que debemos hacer muchas cosas bien y estar acertados en todos los aspectos. Vamos a explotar al máximo nuestras cualidades y a minimizar las cosas buenas del Barcelona. Es lo mínimo que podemos hacer sabiendo que el Barça es letal en el aspecto ofensivo".

El Valencia acude al Camp Nou "sin miedo" y ha asegurado Voro que dentro del vestuario no hay ánimo de revancha por el polémico encuentro de ida. El técnico vuelve a incidir en la idea de que "las matemáticas" impiden dar por cerrado el objetivo de la salvación que no le preocupa nada más allá "del día a día".