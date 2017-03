Valencia CF | Parejo no va y Gayà, a la sub-21

Ambos tenían opciones, pero finalmente ni Dani Parejo ni José Luis Gayà fueron incluidos para jugar con la selección absoluta. Julen Lopetegui dio ayer la lista de convocados de los partidos ante Israel (clasificatorio para el Mundial) y Francia (amistoso en París del 28 de marzo) y pese a incluir diez novedades respecto a la última citación, Parejo y Gayà se quedaron a las puertas. El centrocampista y el lateral sí entraron en la prelista elaborada por el seleccionador y el Valencia fue avisado de la posibilidad de que ambos se marcharan con España, pero no. Parejo, de momento, se queda sin debutar con la absoluta y Gayà recibe el consuelo de la sub-21 convertido ya en una pieza clave para Albert Celades.

Si el conjunto de Lopetegui afronta un partido importante contra Israel en Gijón, para la sub-21 cada vez queda menos tiempo pensando en el Europeo de este verano. Gayà es fijo, pero otros dos jugadores del Valencia tendrán que pelear su plaza en ese torneo. Empezando por Santi Mina, un habitual para Celades y ahora lesionado cuya competencia -Sandro, Borja Mayoral, Williams o Marco Asensio entre otros- está rindiendo a buen nivel. En cualquier caso, si esta citación ha sido complicada para algún valencianista ese es Munir el Haddadi. El madrileño, quien precisamente marcó el pasado fin de semana ante el Sporting, no fue convocado por decisión técnica y de su rendimiento de aquí hasta final de temporada dependerá la llamada de un Celades con muchas opciones de ataque.

La competencia de Parejo

Aún entrando en esa prelista que Julen Lopetegui elabora antes de cada convocatoria, Parejo tenía muy difícil estar entre los 23 elegidos. La ausencia de Parejo -o la de Bruno Soriano, otro candidato- se entiende, básicamente, por el nivel de competencia en la zona ancha. Lopetegui ha alistado a Thiago, Isco, Busquets, Iniesta, Koke, Ander Herrera e Illarramendi, que se estrena con la absoluta. El vasco es uno de los tres jugadores, junto a Deulofeu y Pedro, que se estrenan en España a las órdenes de Lopetegui.

Respecto a la última lista, se cae por lesión Sergio Asenjo y lo hacen por decisión del seleccionador Iñigo Martínez, Sergi Roberto, Escudero, Bartra, Nolito, Mata, Aduriz, Lucas Vázquez y Callejón. «Al final hemos tenido que decidir. El rendimiento de cada uno marca quién viene a esta convocatoria. Hay unos análisis detrás de cada decisión», explicó el seleccionador. Dos futbolistas de Las Palmas -Roque Mesa y el exvalencianista Jonathan Viera- también están siendo estudiados pero no han conseguido pasar el último corte. «A Roque le hemos estado viendo, mezcla bien con nuestra manera de jugar y está jugando muy bien, como Jonathan Viera. Nos hemos decidido por Illarra y Ander, porque entendemos que en esa posición nos pueden ayudar más. No significa que Roque no pueda porque tiene gran nivel con continuidad y en cualquier momento puede venir», sentenció Lopetegui.

Para el ataque siguen Morata, Diego Costa, Iago Aspas, Vitolo y el ex del Valencia David Silva. El regreso de Pedro se produce por el nivel que el canario está dando en el Chelsea, líder de la Premier y que aporta tres futbolistas a la selección. No está Paco Alcácer, con un papel residual en el Barcelona que contrasta con los minutos de los que sí gozaba como valencianista.

Camarasa, sí; Iborra no entra

La temporada de Víctor Camarasa en el Alavés ha obtenido el premio de la llamada de Celades para la sub-21. El valenciano, cedido por el Levante, se ha consolidado a las órdenes de Pellegrino y es uno de los veinte elegidos por el técnico. La mejor noticia de la sub-21, sin embargo, fue la convocatoria de Yeray Álvarez (defensa del Athletic) después de que en Navidad fuera operado de un tumor en un testículo.

Los valencianos Vicente Iborra y Pablo Fornals, por su parte, no se concentrarán con la selección. Lopetegui no convocó al capitán del Sevilla pese a su gran momento y Fornals, seguido por el Valencia, tendrá que esperar a otro momento.