Montoya: «Voro siempre dice que no quiere ser entrenador»

valencia. Con el nombre del entrenador para la próxima temporada por decidir, las palabras pronunciadas ayer por Martín Montoya cobran especial relevancia. Según el lateral derecho del Valencia, Voro les ha comentado en varias ocasiones que él no quiere ser técnico. «Siempre nos ha dicho que él no quiere ser entrenador, que está bien como delegado», reconoció Montoya en Catalunya Ràdio. «Estamos muy contentos con él. Desde el club pues han visto en él a una persona que puede sacarlo adelante, como así ha sido. Sabe lo que es este club, sabe manejarlo y no hay nadie mejor que él para hacerlo», continuó Montoya.

En unas jugosas declaraciones, el catalán también admitió que en el Valencia falta estabilidad para llegar a los éxitos. «Falta estabilidad para todos, para los jugadores, la afición... Tener un entrenador fijo, que no cambien tan rápido de entrenador. Eso decoloca a los jugadores y a la gente», explica Montoya, «muy contento» por cómo le van las cosas por Valencia y convencido de que Joao Cancelo sería un buen refuerzo para el Barça: «Es rápido y desequilibrante, siempre he dicho que tiene ADN Barça, es un buen lateral para su estilo».