Meriton sigue su ronda de contactos con Fernando

valencia. Aún con el objetivo por cerrar y el equipo en plena competición a falta de poco más de dos meses para acabar la Liga, el Valencia no sólo trabaja en la próxima temporada. Los últimos movimientos de Meriton señalan una profunda reestructuración para ir deshaciendo nudos y solventando los problemas cometidos y que le han llevado a una situación crítica, tanto a nivel social como deportivo. La idea para el área deportiva fue 'ascender' a José Ramón Alesanco para tomar las riendas a nivel global, más allá de la Academia; respecto a la gestión, este miércoles admitía el Valencia una negociación con el abogado mallorquín Mateo Alemany para que se convierta en el nuevo director general de la entidad de Mestalla.

La ronda de contactos continúa. Ayer le tocó el turno a Fernando Gómez Colomer. El exfutbolista, con una indudable aceptación entre el valencianismo, tenía pendiente una conversación con Layhoon Chan desde hace mucho tiempo. La presidenta quiso saber de primera mano la opinión de Fernando, que además de ser el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Valencia, fue vicepresidente y director deportivo del club blanquinegro, cargo del que fue destituido por Manuel Llorente en 2010.

Tanto el Valencia como Fernando destacaron que la reunión, prevista tiempo atrás, no se centró en la posibilidad de que el exjugador regrese al club de forma inmediata. Aún así, Fernando nunca ha cerrado la puerta a una posible vuelta al Valencia. «El que diga que no quiero volver al Valencia miente. Pero no ha habido ofrecimiento», aseguró el excapitán en Radio Marca.

En este sentido, si realmente Fernando se vio con posibilidades reales de volver a trabajar para el club de Mestalla fue cuando Meriton reconoció que estaba en busca de un director deportivo. El 27 de febrero se confirmó a Alesanco para ese cargo, que con la ayuda de Vicente como secretario técnico habían realizado la labor durante el mercado de invierno para suplir la marcha de García Pitarch. Fernando estaba convencido de haber entrado en las quinielas de Peter Lim. «Mala noche amigos. Sinceramente, me consideré con posibilidades. Pero hay que aceptarlo. ¡Mucha suerte a los elegidos! Por el bien del Valencia», sentenciaba Fernando a través de un mensaje en Twitter.

La actividad del exjugador en las redes sociales también sirvió para que el 2 de marzo, cuando se empezó a hablar del posible regreso de Miguel Ángel Angulo, Fernando diera su opinión al respecto. «Me alegraré mucho si Miguel Ángel Angulo vuelve al club. Merece que se corrija la injusticia que con él se cometió», apuntaba sobre el asturiano. Cabe recordar que Angulo estaba entrenando al Juvenil A cuando llegó Gary Neville y pasó a formar parte del cuerpo técnico del primer equipo. Angulo sufrió las consecuencias del adiós del británico y dejó su sitio en el Valencia.

Ahora, sin equipo

En estos momentos, la disponibilidad de tiempo y proyectos para Fernando es total. Empezó la temporada entrenando al Torre Levante -Tercera División- pero una serie de problemas con la directiva y el vestuario provocaron que dimitiera a finales de septiembre del año pasado. Fernando, que empezó con mucha ilusión su andadura como técnico, no pudo seguir ante lo que entendía como una «situación insostenible» dentro del club. Desde entonces, Fernando ha seguido acumulando kilómetros y partidos de fútbol sin perder detalle de la temporada del Valencia, ya que además de seguir muy de cerca la actualidad del conjunto blanquinegro es columnista de LAS PROVINCIAS.

A pesar de que no hubo ofrecimiento como tal para que Fernando regrese ahora al Valencia, lo cierto es que la reunión es sintomática de que Meriton es consciente de que debe rodearse y escuchar a personas con pedigrí futbolístico y en este caso concreto, valencianista. El plan de Lim pasa en estos momentos por reforzar las dos áreas capitales del club y Fernando puede encajar en ambas porque acumula experiencia tanto a nivel de gestión como en el apartado deportivo.

Para este último quedan muchas plazas por llenar a tenor de las palabras de Alesanco en su presentación como 'jefe' deportivo. De momento sólo integran esa estructura el técnico vasco, Vicente Rodríguez y Salva Grau. La idea de Meriton es reforzar la dirección deportiva con ocho ojeadores -cuatro para el fútbol nacional, otros tantos para ligas extranjeras- para ir paliando la falta de efectivos que se hizo aún más evidente con la salida de Rufete, Fabián Ayala y Joan Salvans. Según el entorno directo de Fernando, no obstante, el exjugador no entrará a formar parte en esas condiciones, al menos de momento.

La opción Mateo Alemany

En el área de gestión, todo está condicionado a la evolución de las negociaciones entre Meriton y el Valencia. El vacío de poder en la cúpula del club es evidente y Peter Lim dio instrucciones a Anil Murthy -consejero ejecutivo- para que se busque un director general y recuperar así una figura inexistente en el Valencia desde la salida de Amadeo Salvo en julio de 2015.

Alemany es el principal candidato para ocupar el puesto a pesar de que el Valencia insistió en que va a seguir barajando opciones. El expresidente del Mallorca (ganó la Copa del Rey en 2003), dejó un grato recuerdo como gestor en la isla y mantiene una buena relación con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. La negociación abierta con Alemany, como la toma de contacto con Fernando, hablan claro de la necesidad de reestructuración que tiene el Valencia.