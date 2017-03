Voro: «No ha sido un partido vergonzante. El equipo ha dado la cara, es mi realidad»

24 horas antes del Valencia-Sporting, Voro advertía a sus jugadores de que si no corrían se podían «ir todos a casa», él incluido. Ayer, tras el empate en Mestalla, el técnico de l'Alcúdia explicaba porqué seguía allí: «Estoy aquí. El equipo ha hecho una primera parte igualada con el Sporting. En la segunda ha estado mejor, creó ocasiones, buscó el partido y tuvo las mejores ocasiones, realizó un buen esfuerzo pero no acertó y nos dio para empatar. Orellana, un mano a mano, el penalti... pero el Sporting nos complicó en una acción aislada. Después del descanso hemos merecido mucho más».

En entrenador del Valencia defiende que a sus futbolistas no les falta actitud. Ni en partidos como el Calderón ni el de ayer en Mestalla considera que sus futbolistas no hayan peleado por lograr la victoria: «Este equipo viene de donde viene. No es un partido vergonzante. Hablo de realidades. No estoy defendiendo a nadie de algo que no sea real. Ha dado la cara. Esa es mi realidad». Al técnico blanquinegro se le vio visiblemente molesto cuando se le cuestionó por la volatilidad de su Valencia, ya que el mismo vestuario que ganó a Athletic o Real Madrid es el que ayer no pasó del empate contra el Sporting. «En fútbol cada partido es diferente. Si nos hubiéramos puesto por delante, el partido habría sido otro. El equipo lleva el peso, falla un penalti y tiene oportunidades... Son situaciones. El Barça perdió contra el PSG y luego mira. Esto ha pasado siempre, es fútbol. Vamos a intentar no bajar y acabar lo más arriba posible», sentenció un Voro que se mostró molesto a medida que avanzaba su comparecencia pública y se ponía en duda la entrega de sus jugadores. Si algo no ha variado el entrenador es su discurso, ya que mantiene el mismo que pronunciaba tras haber logrado varias victorias seguidas y recordó que todavía queda trabajo por hacer: «Los objetivos no están aún conseguidos. Quedan once partidos. La temporada está siendo muy difícil por de dónde venimos. Todos esperábamos más de este equipo pero la realidad es la que es. Nuestra situación es mejor que hace dos meses pero tenemos que seguir remando. Lo complicado es que un equipo que no ha estado bien de repente empiece a luchar por la Champions. Se está intentando ganar todos los partidos posibles. Hay muchos factores. Estamos intentando que el equipo sea mejor». Insistió Voro en que no se debe olvidar cuál era la realidad del equipo cuando tomó las riendas por segunda vez esta temporada tras el adiós de Prandelli: «Cuando yo llegué, el objetivo era no bajar. No sé si al final estamos perdiendo la situación. Venimos de donde venimos. Esta semana hemos hablado de dar la cara. Y un error no es no dar la cara».

Ayer, durante unos segundos Mestalla fue un clamor contra la propiedad, un cántico que afirmó no haber escuchado: «Vemos lo que pasa en el campo. La gente es soberana y puede decir lo que quiera».