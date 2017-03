Nacho Gil decide en el Puchades

Un gol de Nacho Gil desató la euforia en el Antoni Puchades. Hasta ese momento, el Mestalla fue superior para ponerse por delante en el marcador, pero el Cornellà no le perdió la cara al encuentro y logró el empate a quince minutos del final. No era malo el punto para el Mestalla teniendo en cuenta que el Alcoyano cayó en Lleida, pero el filial valencianista no se conformó. Y encontró el premio en las botas de Nacho Gil, hábil y frío para sortear la salida de Marcos y darle el triunfo a su equipo.

Curro Torres pudo contar con Gil y también con Lato, Mir o Sito, que en las últimas semanas se han ido prodigando en las convocatorias del primer equipo. La intención era olvidar cuanto antes la derrota (1-0) sufrida en Mallorca la pasada semana. Las combinaciones entre Gil, Lato y Mir dieron las primeras ocasiones del encuentro al Mestalla, pero el Cornellà resistió. La segunda parte no varió el guión aunque los valencianistas incrementaron el ritmo de ataque hasta llegar al gol de Jordi Sánchez en el minuto 50.

El tanto dio tranquilidad al Mestalla pero no hundió al Cornellà, al contrario. Los catalanes, con un equipo en el ecuador de la tabla, supieron sufrir para llegar al gol de Ahmed aprovechando un contraataque. A partir de ahí hasta el final fue un constante monólogo del Mestalla y más con las entradas de Cifu y Alberto Gil. Más mordiente. Cuando el partido se moría, apareció Nacho Gil para sellar la victoria. El Mestalla (51 puntos) está tercero en la tabla a cinco del Barcelona B, aunque el líder juega hoy su partido. El Lleida, quinto, tiene siete puntos menos que los valencianistas.