Voro apuesta por el regreso de los jugadores a las peñas: «Sería algo bueno»

valencia. El Valencia ha celebrado ya varias reuniones con la Fundación, la Agrupación de Peñas y la Asociación de Futbolistas para, entre todos, mejorar las relaciones entre la institución y la plantilla con los aficionados. La brecha abierta en su momento y de forma directa por Nuno aún no se ha cerrado y una de las cuestiones más directas que se plantean es si los futbolistas volverán a celebrar actos con los peñistas. A Voro, que habló ayer «como entrenador, como aficionado», le parece una buena idea que los jugadores estén más cerca de los seguidores.

«Todo lo que sea acercar el fútbol a los aficionados, o podamos abrir los entrenamientos, es bueno, pero tiene su tiempo. En la medida en que se pueda realizar, es bueno, pero tampoco voy a decidir yo», zanjó el entrenador. «Seguramente la idea del club es esa», siguió Voro para hablar del regreso de los futbolistas a las peñas, aunque el Valencia, exactamente, no se plantea repetir el modelo instaurado durante muchos años. Es decir, entienden que la distancia entre el equipo y la afición se ha incrementado en los dos últimos años, pero el club maneja otras alternativas de tipo social (charlas, actos solidarios, etcétera) para ir mejorando el entendimiento entre todas las partes. Como ha ido informando este periódico, Anil Murthy ha escuchado a los representantes de la Fundación, las peñas y los veteranos para concretar, lo antes posible, las líneas de actuación en este sentido y así subsanar los errores cometidos desde hace dos años.

El entrenador contestó a la cuestión, aunque admitió que no era un asunto que le tocara afrontar a él, y también quiso dar su versión sobre la crónica de la web oficial que criticó la actuación de los futbolistas ante el Atlético.La descripción del partido del Calderón en la web del club molestó a la plantilla y tanto Enzo Pérez -capitán- como Voro hablaron con Murthy para expresarle el malestar del equipo. El consejero ejecutivo pidió disculpas y el técnico zanjó la polémica.

«No es nuestra guerra»

«Está claro que es un error, el club lo ha dicho. No le demos más recorrido porque no es nuestra guerra, donde el equipo se puede reivindicar es en el campo. No hay más», finalizó Voro para concentrar fuerzas en el Sporting.