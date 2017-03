Valencia CF | Zaza: «No sé si es oficial que me quedo, pero creo que sí y me gustaría»

Simone Zaza, delantero italiano del Valencia, no confirmó si al haber cumplido este sábado ante el Sporting de Gijón su décimo partido con el equipo valenciano pasa a ser ya jugador del club de Mestalla para las próximas campañas, pero admitió que cree que es así y subrayó que le gustaría que lo fuera.

"Me gustaría jugar aquí no sólo este año, también el que viene y muchos más", explicó Zaza, quien agregó que no recuerda las condiciones exactas en las que está redactado el contrato que le une al Valencia.

"En cualquier caso, quiero jugar aquí y creo que la ciudad también lo quiere, así que creo que seguiré", añadió el delantero centro del club de Mestalla.

Respecto al encuentro ante el Sporting de Gijón, dijo que fue muy difícil porque el Valencia se lo complicó solo. "Todos queríamos ganar y nos hemos puesto muy nerviosos", señaló.

Además, el atacante no quiso achacar a la mala suerte en los remates fallados el empate cedido hoy en Mestalla.

"No es suerte. Es precisión, porque si lo tiras un poco más a la izquierda o a la derecha es gol. No creo mucho en la fortuna. Hemos construido muchas ocasiones, pero tanto yo como mis compañeros tenemos que meter gol", concluyó.