La presencia de Nani en el Camp Nou no está garantizada

valencia. Luis Nani no ha llegado a tiempo para el partido contra el Sporting de Gijón y según, Voro, era algo que estaba totalmente previsto. El portugués sufrió una contractura muscular en el partido del 22 de febrero ante el Real Madrid. Han pasado poco más de dos semanas y Nani no ha podido ejercitarse con sus compañeros. En los últimos días, ya sobre el césped, el recuperador Jordi Sorlí ha sido su sombra. Como ayer, en la 'jaula', donde se vio una buena evolución de Nani, ya listo para sprintar y golpear con fuerza el esférico.

«No se ha complicado, él no ha hecho trabajo de campo y de fuerza. Estaba totalmente descartado para este partido», sentenció Voro para dejar claro que tantos médicos como cuerpo técnico sabían que no podrían contar con Nani para jugar hoy. En principio, el extremo portugués estará listo en el Camp Nou (19 de marzo), aunque el propio Voro no aseguró que así sea: «No sé si llegará contra el Barcelona». Hasta ahora, de los 26 partidos de Liga, Nani ha disputado 18 (1.438 minutos, 3 goles) por las lesiones y el que se perdió por acumulación de amonestaciones.