Valencia CF | El nuevo acuerdo social se firmará en los próximos días

valencia. José Ramón Alesanco y Vicente Rodríguez como referencias de una nueva estructura en torno al equipo. Ese fue el paso que el Valencia dio hace apenas quince días para empezar a remodelar una maltrecha parcela deportiva que tantos virajes ha vivido desde que Meriton aterrizara en el club de Mestalla. Cerrado el capítulo del director deportivo -aunque faltan por llegar, según palabras de Alesanco, ocho hombres que completen su equipo de trabajo-, el club centra ahora parte de sus esfuerzos en mejorar las relaciones sociales con instituciones como la Agrupación de Peñas, la Fundación y la Asociación de Futbolistas del Valencia.

El miércoles se produjo una reunión en la que estuvieron todas las partes. Anil Murthy, consejero ejecutivo, representó al club en un encuentro que los distintos protagonistas dieron por bueno y en el que hubo cierta sintonía para lanza un nuevo plan de actuación con el fin de que las distintas sociedades valencianistas trabajen con una mayor unidad. La intención, según pudo saber ayer este periódico, es que el nuevo acuerdo social al que se pretende llegar sea rubricado a principios de la semana que viene. Si no hay contratiempos, club, Fundación, Peñas y Asociación de Futbolistas firmarán para más tarde dar a conocer al valencianismo las distintas novedades.

La semana pasada, Anil Murthy ya se entrevistó con el presidente de los peñistas, Blas Madrigal, y el de los Futbolistas, Fernando Giner, y una de las cuestiones que se trató fue el deseo de los aficionados de que los jugadores del Valencia vuelvan a involucrarse en los distintos actos con las peñas. De momento no se ha concretado nada en ese sentido, pero a Murthy le presentaron diversas propuestas para cubrir esa necesidad sin que sea imprescindible que los futbolistas de la primera plantilla acudan periódicamente a las peñas. Cabe recordar que el 19 de enero Madrigal anunció el regreso de los jugadores a las tradicionales cenas pre-partido pero el club no recogió el guante y la situación no ha variado desde entonces.

Con el nuevo acuerdo, el Valencia quiere dar más protagonismo a todas las partes implicadas y de paso, recuperar la conexión perdida con los seguidores valencianistas. Por ejemplo, no sentó nada bien que en el desplazamiento a Madrid con motivo del partido ante el Atlético se ausentaran de la cita con la peña '18 de marzo' dos ejecutivos: Murthy y Kim Koh.