Layhoon Chan, Anil Murthy y Vicente Rodríguez, en el entrenamiento del Valencia CF

J0 crerc qu els jugadors del valencia tenen tota la rao en l escrit que va fer el valencia c. f. criticant.los pero tambe crerc que la gran majoria d aficionat del valencia pensem aixi. Vosatres els jugadors del valencia esteu molt ben pagats cobreu el que cobreu pera estar minim en la uefa lig no pera qu el valencia no bsixe a segona .Loque tendria que fer el valencia es cridar als representans del jigadors i dir.los qu els te que fer una rebaixa per no classificarse pea europa