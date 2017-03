Moi Gómez, baja para ValenciaCF - Sporting; Amorebieta, duda

El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer, Rubi, adelantó que Moi Gómez supondrá una baja segura y Amorebieta "seria duda" para el partido del próximo sábado en Valencia, lo que obligará al técnico a realizar algún cambio, pero no desveló si además de jugadores afectará al sistema de juego.

La baja por lesión de Moi Gómez abre la duda de si Rubi hará simplemente un cambio de jugador, lo que daría más opciones a Nacho Cases, ya que tiene un perfil similar a la del lesionado o por el contrario se decidirá por un segundo delantero, con Carlos Castro como pareja de Traoré, lo que además supondría un cambio en la disposición de los futbolistas en el campo.

A pesar de la enorme decepción que futbolistas y aficionados sufrieron la pasada jornada al perder frente a un rival directo como el Deportivo, Rubi aseguró que el equipo está entrenando "como siempre, serio y convencido de que se puede salir de esta situación", y añadió que "nadie baja los brazos".

"Cuando uno no deja de creer que se pueden conseguir las cosas, está comprando muchas posibilidades de que le acaben pasando cosas buenas y, a veces, aunque dejes de creer, también puedes tener la fortuna de que te pasen", manifestó Rubi, que puso como ejemplo lo sucedido ayer en el Nou Camp.

"No estamos teniendo nada de fortuna", señaló Rubi, que afirmó que no por ello hay que "volverse loco y ponerse a cambiar quinientas cosas", por lo que ante el Valencia no se prevén muchos más cambios que los obligados por las lesiones.

En caso de que no pudiera contar con Amorebieta, cuyo concurso se decidirá mañana, el problema es mayor, ya que Babin estuvo muy desafortunado en su última presencia en el equipo y el tercer central es el joven Juan Rodríguez, sin apenas experiencia en la categoría.

Una tercera opción es la de situar como pareja de Jorge Meré a Lillo, que en las últimas jornadas perdió la titularidad en el lateral derecho en favor de Douglas, pero Rubi hasta ahora nunca barajó esta opción que si utilizó Abelardo en más de una ocasión.

Rubi podría decantarse también por alinear de central al mediocentro defensivo Xavi Torres, algo que ya hizo en alguna ocasión, otro hombre perjudicado por la llegada de jugadores en el mercado de invierno en este caso Mikel Vesga, cedido por el Athletic de Bilbao y que es el que más rendimiento está teniendo.

El entrenador del Sporting desveló cuando se le preguntó por las numerosas ocasiones desperdiciadas en las últimas jornadas por Lacina Traoré que éste tiene un "problema personal", y que desde el club "se le está tratando de ayudar", aunque añadió que "no está afectando a su trabajo" por lo que destacó que "está tan disponible como Cop o Castro".

"El partido ante el Valencia es una final pero como lo serán todos los partidos que restan", señaló Rubi, que advirtió de que "la diferencia aumentó así que hay que sumar y el primer partido para ello es el del Valencia", y reiteró que trata de "no mirar la clasificación y que los jugadores tampoco lo hagan".

La plantilla rojiblanca tendrá mañana una nueva sesión de entrenamiento que será a puerta cerrada, tras la cual dará a conocer la lista de convocados que por la tarde se desplazarán a Valencia para jugar a la una de la tarde del sábado en el partido que iniciará la jornada.