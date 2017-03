Soler y Maksimovic, apuestas que bajarán la media de edad

El primer año de Peter Lim, el Valencia presumió de los logros deportivos conseguidos pero también de exhibir mucha juventud en su plantilla. En la temporada 2014-15, el equipo ofrecía una media de 23,1 años. La clasificación, con Nuno como entrenador, permitió entrar en Champions y un récord de puntos al llegar a la cifra de 77. Creyó Meriton que ese era el camino correcto porque en el siguiente ejercicio (2015-16), la media aún descendió un poco hasta situarse en los 22,1.

Le salió mal el atrevimiento. El resultado en aquel entonces de la plantilla más joven de Primera es de sobra conocido: fracaso absoluto: el equipo terminó duodécimo.

Esta temporada 2016-17 se cambió en un principio de política y se quiso dotar de más experiencia al vestuario para no pasar todos los apuros del último campeonato. Pero como ha quedado demostrado no ha sido la solución al fallar las piezas claves. Hasta los 25,5 se estiró la media de edad al comienzo de la temporada, cifra que tras los cambios de invierno se ha estirado, no por los 25 de Zaza sino con los 31 de Orellana. Maksimovic (22) está fichado, Parejo tiene 27 y Enzo 31. Medrán, que no cuenta para Voro, tiene 22. Carlos Soler 20. Bajará la media de edad.