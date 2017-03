Pablo Fornals, un objetivo de 13 millones de euros

valencia. No las tienen todas consigo en Málaga sobre el futuro de Pablo Fornals (Castellón de la Plana, 22-2-1996) como futbolista blanquiazul. La presencia el pasado domingo de José Ramón Alesanco en San Mamés para ver en directo el Athletic-Málaga, en lugar de estar en el Vicente Calderón para presenciar la cara más patética del Valencia, pone al descubierto las prioridades del director deportivo blanquinegro, que ya se ha puesto manos a la obra para diseñar la plantilla de la 2017-18. En otros tiempos, en partidos como los que jugó el Valencia ante el Atlético, cobraba cierto interés la presencia por la zona de vestuarios del director deportivo y de la presidenta para dejar patente a entrenador y por añadidura a la plantilla el malestar por la imagen mostrada.

Ahora, todavía hay por delante un buen puñado de semanas y jornadas para que fluctúen los estados de ánimo de jugadores y club respecto a los planes de futuro del departamento técnico, pero que en su primera salida tras el anuncio del cargo haya sido para tomar nota de futbolistas del Málaga resulta cuanto menos significativo. Tampoco hay mucho que elegir en las filas andaluzas. Por Ignacio Camacho ya se mostró interés la temporada pasada y también en el reciente mercado de invierno -con llamada telefónica de Alesanco a Arnau, su colega en el conjunto andaluz-; mientras que por Fornals, ayer Onda Cero desvelaba un primer movimiento del Valencia para conocer al menos la situación del joven mediapunta castellonense. Fornals acaba contrato, al igual que Camacho, en 2019 y posee una cláusula de rescisión inicial de 11 millones que, al cumplirse un determinado número de partidos, va a ascender a 13 millones. No obstante, el valor del futbolista, según la estimación de una página web internacional especializada, se sitúa en torno a los 5 millones de euros.

Entre la primera cifra y la estimación de esta web podría hacerse una media aproximada por la que quizás se le podría sacar del Málaga. Por mucho que el jeque y propietario del Málaga, Al Thani, quiera exhibir músculo, que por Camacho se entablaran conversaciones entre clubes el pasado mes de enero indica que no es descabellado pensar en una negociación por Fornals.

Una vez internacional absoluto

Pese a su juventud (21 años), el castellonense no solo ha jugado con la sub-21 sino que se estrenó hace casi un año con la absoluta de Vicente del Bosque ante Bosnia-Herzegovina. En el Málaga es el cuarto futbolista con más minutos esta temporada y lleva 5 goles (los mismos por ejemplo que Santi Mina). El Valencia no es el único equipo que ha puesto sus ojos en este polivalente centrocampista, sino que el Arsenal también ha sondeado su situación.

De momento, el Málaga se ha dado cuenta de que es un jugador con cierta proyección y a pesar de que renovó su contrato hace justo un año, ha mostrado cierto interés en ver de qué forma se le mejora la ficha, le añade más años y le sube su cláusula de rescisión. No se ha avanzado mucho, por no decir nada, al respecto. De momento, Fornals luce el dorsal 31 como malaguista porque no tiene ficha del primer equipo.

El Málaga marcha por detrás del Valencia en la clasificación (a tres puntos de diferencia) y tiene el descenso a siete puntos. Si allí hay descontento entre la afición por los tres entrenadores que van a desfilar esta temporada, en Mestalla más o menos se comparte malestar. Hay coincidencia en cuanto a número de entrenadores pero es obvio que en Valencia el desasosiego se incrementa al ver que la incapacidad lleva a que por segundo año consecutivo el equipo vuelva a estar condenado a la mediocridad de no entrar en Europa. Por eso, y por la planificación financiera porque en 2018 hay que empezar a devolver capital a Bankia, el club de Mestalla está obligado a replantear toda su estructura en lo que al primer equipo se refiere.

Y ahí Alesanco, igual que tuvo que hacer en la primavera pasada García Pitarch estará condicionado por los números y los recortes. Si el Valencia veía con buenos ojos que llegaran en enero ofertas por jugadores importantes como Enzo Pérez y Parejo, para este verano es lógico pensar que el interés todavía será mayor.

Alesanco tiene por delante que encajar en su programa conceptos como remodelar a mejor de una vez por todas la plantilla; sacar a los jugadores con fichas más elevadas; recaudar dinero con los traspasos pensando en los balances y provisiones; y fichar con limitaciones. Volverá a ser un verano que el Valencia manejará de manera constante lo del 'fair play financiero'.

De momento, el club ya tiene 'enganchados' 21 millones por los 18 de Simone Zaza y los 3 de Orellana. Los dos primeros fichajes blanquinegros de la era Alesanco. Una cifra bastante respetable para los tiempos que están por venir, con el ritmo de ingresos descendiendo.