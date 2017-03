Empieza la cuenta atrás para Nani

El domingo ya estuvieron listos Martín Montoya y Santi Mina y ahora el objetivo es que regrese Nani. Voro va poco a poco recuperando efectivos que estaban en la enfermería y aunque es lógico pensar que necesitan recuperar el ritmo de partidos, al menos el técnico tiene más variantes en el banquillo en caso de necesidad.

De hecho, en los dos últimos partidos de Liga, Voro sólo ha utilizado dos cambios. Ni pudo hacer el tercero contra el Leganés porque no le dejó el árbitro por falta de tiempo, ni tampoco se hizo esa tercera sustitución en el Vicente Calderón contra el Atlético, si bien en este último caso no por falta de tiempo sino por falta de confianza del entrenador. Voro sólo introdujo a Bakkali y a Santi Mina y decidió que con el resultado que había en el marcador, en el banquillo no tenía garantías de que la cosa iba a mejorar. Se quedaron sin salir además de Jaume, Siqueira, Abdennour, Montoya y Mario Suárez. Ningún jugador ofensivo.

Por eso que la recuperación de Nani todavía parece adquirir más importancia en este caso. Nani ya se ha probado en el césped en solitario y habrá que ver si entre hoy y mañana, después del paso habitual por la 'jaula', se reincorpora ya a la sesión con el resto de compañeros. Santi Mina ya jugó los últimos 24 minutos del Calderón. Se espera que tanto el delantero gallego como Montoya ya estén dentro del once este sábado contra el Sporting. Orellana no acaba de cogerle el pulso a la izquierda. Mejor por el centro.