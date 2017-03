La web del club carga contra los jugadores y les acusa de no dar la cara en el Calderón

«El Valencia cayó derrotado ante el Atlético en un muy flojo partido de los blanquinegros, de nula intensidad y competitividad, de graves errores defensivos, de poca ambición ofensiva y de clara superioridad local de principio a fin. En ningún momento se vio al conjunto de Mestalla sobre el césped y fue una sombra de anteriores partidos». No es el inicio de una crónica cualquiera sino la que publicó la web oficial del Valencia sobre la derrota en el Calderón. La crítica también reflejó que el Atlético es «un equipo que lleva muchos años con una idea y que tiene todo automatizado». El ataque más frontal se reservó para la parte final del análisis, donde Bakkali y Cancelo «se empeñaron en ser atacantes del Atlético» y el resultado «podría ser de escándalo. El Valencia no sólo no reaccionaba sino que no estaba en Madrid. No apareció y se mostró muy lejos de encuentros anteriores en los que dio la cara y peleó por cada balón. Hoy (por el domingo) no». El club retiró anoche la crónica de su página web.