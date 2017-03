Valencia CF | Alesanco sale de caza y apunta hacia el Málaga

José Ramón Alesanco cumple hoy ocho días como director deportivo del Valencia CF, ya de manera oficial y definitiva. En esta primera semana en la que luce galones, sin el condicionante de 'interino', ha tenido tiempo de presenciar en directo la victoria de su equipo por la mínima frente al Leganés en Mestalla, y de ver por televisión la bajada de brazos general de sus futbolistas este domingo en el Vicente Calderón. No pasó desapercibida la ausencia de Alesanco en este significativo desplazamiento del Valencia. Pero el nuevo director deportivo decidió priorizar la labor de futuro a la observación del presente. Por eso, casi a la misma hora que la expedición valencianista perdía en Atocha el AVE y se veía forzada a 'comerse' las cuatro horas y pico de autocar de regreso a Valencia, Alesanco cruzaba una de las puertas de acceso a San Mamés.

Allí presenciaría este domingo el Athletic-Málaga. Trató de pasar desapercibido pero esta cuestión es difícil teniendo en cuenta que, además, Alesanco jugó en el Athletic cuatro temporadas antes de fichar por el FC Barcelona. No hay que hacer muchas cábalas para imaginar que en las doce jornadas que restan de campeonato, Alesanco tiene que ir perfilando cómo será la plantilla del Valencia 2017-18. Y para este partido en cuestión que fue a ver, hay que descartar prácticamente que quisiera tomar nota de alguno de los futbolistas del Athletic, equipo que por su idiosincrasia es difícil que pueda desprenderse de futbolistas de nivel así como así. La otra opción mucho más consistente es que fuera a espiar al Málaga, conjunto que este año no está pasando por un buen momento (está 3 puntos por debajo de los blanquinegros).

¿Y qué hay en el Málaga que le pudiera interesar a Alesanco? Pues como ya descubrió hace algunas fechas el propio responsable deportivo del conjunto andaluz, Francesc Arnau, el Valencia ya preguntó este pasado mercado de invierno por Ignacio Camacho, el centrocampista que ya se ha situado en más de una ocasión en la órbita blanquinegra. Es más, Arnau llegó a admitir que cuando recibió la llamada de Alesanco, se habló en un primer momento de una propuesta de 10 millones de euros, cifra por la que el Málaga parece no estar dispuesto a desprenderse de su capitán y su mejor centrocampista. El Valencia, en ese movimiento condicionado a lo que aquí ocurriera, podría haber estirado su proposición hasta los 12 millones de euros.

Hay que tener en cuenta que durante muchas semanas, en la ciudad deportiva de Paterna no se hablaba de otra cosa que de las opciones que Enzo Pérez y/o Parejo podían tener para salir del club de Mestalla. A Voro, la posibilidad de quedarse sin alguno de estos dos futbolistas no le hizo ninguna gracia, pero el club siempre se ha mostrado con cierta tibieza en estos casos. Luego llegaría aquella famosa charla de Enzo Pérez con Voro y las manifestaciones casi inmediatas del padre del futbolista apuntando el interés del River Plate. Enzo Pérez todavía no se ha pronunciado al respecto ni en un sentido ni en otro.

Que el Valencia tiene que reforzar su centro del campo es algo que se ha venido tratando prácticamente desde que comenzó la temporada. Y más para un sistema que necesita tres mediocampistas. Con Mario Suárez más fuera que dentro del once y con Medrán rebajado a la suplencia e incluso al descarte técnico, el Valencia no debe permitir afrontar el próximo ejercicio con este déficit. Además, también está el factor económico. El Valencia, sin Europa la próxima temporada y con la necesidad de volver a reajustar sus cuentas, necesitará de nuevo vender activos. Parejo y Enzo tienen mercado; y Camacho cumple un perfil que se puede ajustar a las futuras necesidades.

Camacho, que sufrió en San Mamés un esguince aunque aguantó hasta el 85' sobre el césped, acaba contrato con el Málaga en junio de 2019, el mismo año que tienen también firmados gente como Pablo Fornals y Roberto Rosales. El Málaga sabe que o los renueva a tiempo o los pone en el mercado.

Fornals es un mediapunta que en Mestalla marcó los dos goles para su equipo (2-2). Aunque posee mucha menos experiencia en Primera que Camacho, se ha convertido en un futbolista clave para Marcelo Romero, técnico del equipo andaluz. Puede actuar en varias posiciones y ahora lo hace más por detrás del delantero (suma 5 goles), aunque también ha jugado más caído a la derecha. Ha mejorado físicamente.

Rosales es un lateral derecho de recorrido y que descartó en su día la opción de acabar en Rusia. Se habló de la Premier y hasta del Barça también, y su precio podría ser inferior a los 7 millones de euros.