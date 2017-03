Voro: «No creo que hayamos perdido por haber dejado de competir»

VALENCIA. A Voro, entrenador del Valencia, no le gustó en la rueda de prensa tras el partido que se pusiera en duda la implicación de sus jugadores sobre el césped del Vicente Calderón: «Si cuando perdemos pensamos que es falta de actitud... El equipo lo ha intentado. Se nos ha puesto el partido muy difícil tras el primer gol. Hemos tenido la pelota, pero se han posicionado muy bien y nos han matado con contragolpes. Nos han ganado bien».

El entrenador del Valencia dio al Atlético el mérito de la victoria y apeló a la fortaleza de los colchoneros en su estadio: «El equipo lo ha intentado pero el rival ha sido superior a nosotros. No creo que la lectura sea decir que no hemos competido por haber encajado un marcador muy claro. Nos ha dado el espacio y el balón, pero estaba muy bien posicionado atrás y no hemos sido capaces de hacerles daño».

Voro lanzó un mensaje a los aficionados de cara al próximo choque ante el Sporting de Gijón el próximo sábado a la una de la tarde: «A mi afición le digo que vamos a seguir peleando. Nos jugamos tres puntos que valen lo mismo que los de hoy». El discurso del técnico de l'Alcúdia es de protección hacia sus jugadores aunque el partido que el Valencia se marcó ayer en el Calderón es de los peores de la temporada. La apatía de varios futbolistas fue evidente sobre el verde.

Tampoco percibió el de l'Alcudia que los suyos se desenchufaran por momentos, sobre todo tras el descanso, donde encajaron el segundo tanto a los dos minutos: «En alguna acción no hemos visto al delantero que estaba detrás y nos han creado peligro. También es verdad que el segundo gol viene de un tiro que rebota en un jugador nuestro y se mete, y en el tercero un futbolista del Valencia llega forzado y se la da a Griezmann». Y siguió elogiando a los atléticos: «Los contragolpes cuando perdíamos el balón eran muy peligrosos. Han estado en su línea habitual de un equipo que defiende muy bien y muy ordenado. Lo intentamos todo, pero no nos ha salido nada».

Un Valencia de dos caras

Voro tampoco cree que el primer tanto afectara psicológicamente al equipo, de hecho afirmó que el Valencia mandaba en un choque que sí que cambió según el técnico a raíz de marcar Gameiro: «Con el primer gol del Atlético el dominio ha sido nuestro, pero se ha encerrado bien atrás. Tras el descanso el segundo nos ha hecho mucho daño y el partido se ha puesto muy complicado».

Las victorias ante Athletic y Real Madrid fueron las últimas ocasiones en la que los blanquinegros lograran enlazar dos victorias consecutivas, algo según el técnico no significa que haya un Valencia de dos caras: «No veo una doble versión. El equipo ha mejorado desde hace dos meses, pero lógicamente el equipo viene de donde viene y sería fabuloso que ganara todos los partidos, pero la realidad es la que es».

En la primera vuelta, el último partido de Voro en el banquillo fue precisamente ante el Atlético de Madrid, que se impuso en Mestalla por 0-2. Después, ante el Sporting, comenzaría la era Prandelli que se inició en El Molinón y terminó la víspera de Nochevieja.