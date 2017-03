El Calderón reúne a Ortí, Layhoon, Salvo y Llorente

madrid. Quien sabe si fue por mera coincidencia o por el histórico hecho de que la de ayer fuera la última vez que el Valencia disputara un partido en el Vicente Calderón, pero lo cierto es que este encuentro acabó por goleada valencianista en el palco. Al menos en galones. Hasta cuatro presidentes del Valencia, uno en vigor y tres 'ex', se dieron cita en el Calderón. Layhoon volvía a ver a su equipo en directo después del viaje que realizó hace unos días y que le impidió estar en Mestalla el día del Leganés. Pero además de la mano derecha de Peter Lim, en el palco se pudo ver también a Manuel Llorente -acompañado de su mujer-, Jaime Ortí y Amadeo Salvo.

No consta que Layhoon mantuviera el contacto con alguno de sus antecesores. Con Llorente, por ejemplo, nunca ha coincidido públicamente porque una vez el expresidente salió de la entidad (su sucesor fue Vicente Andreu) ha preferido ocupar un segundo plano, hasta el punto de no haberle visto tampoco ni por Mestalla. Jaime Ortí, por su parte, fue valorado por Meriton para volver al club pero finalmente no se concretó ese regreso, lo que provocó alguna crítica del expresidente a los actuales mandatarios.

La presencia de Amadeo Salvo en el estadio rojiblanco tiene también su miga porque desde que el exdirigente abriera la caja de los truenos contra la gestión de Meriton, tampoco consta ningún tipo de acercamiento con alguno de los miembros del actual consejo de administración. Salvo llegó el sábado a la capital (viajó en el mismo AVE que Kim Koh y Anil Murthy) para hacer unas gestiones de índole personal y aprovechó el domingo para ver en directo el Atlético de Madrid-Valencia