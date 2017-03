Valencia CF | Voro: «No hemos tenido falta de actitud»

Salvador González 'Voro', entrenador del Valencia, destacó, después de perder ante el Atlético de Madrid (3-0), que el equipo rojiblanco "fue muy superior y justo vencedor".

"Hemos perdido bien. Lo que ha sucedido con el Valencia no se llama falta de actitud. No se puede hacer esa lectura. Lo hemos intentado, pero el Atlético ha marcado el primer gol rápido y ya se nos ha puesto difícil. Defensivamente se ha posicionado muy bien y es un equipo que cuando se pone delante en el marcador, y más en su casa, es complicado detenerle. Nos ha ganado bien", indicó el técnico valencianista en su primer análisis del partido.

Voro, que no buscó más explicaciones, insistió en que el Atlético había controlado el partido y fue mejor. "He visto diferencias entre un equipo que ha controlado el partido y ha sido mejor que nosotros, que ha sabido manejar el partido. El segundo gol ha venido pronto en la segunda mitad y ya fue muy complicado. Ha habido una diferencia clara entre un equipo y otro. El Atlético ha sido mejor".

"Después del primer gol, hemos tenido la posesión y en alguna acción hemos creado peligro. El segundo gol es un tiro que rebota en un jugador nuestro y se mete. Está claro que el Atlético te penaliza mucho esas pérdidas de balón. Tiene jugadores muy verticales y peligrosos", añadió.

Preguntado hasta en dos ocasiones por si había habido falta de actitud en su equipo, concluyó: "No hemos podido hacerles daño. Hemos intentado llegar por banda y hacer centros, pero el Atlético fue mejor y es justo vencedor. Puede ser que el equipo haya bajado los brazos y no haya tenido actitud en algún momento, pero yo no veo causa efecto. La lectura de un partido que ha terminado 3-0 es que el equipo lo ha intentado, pero no ha podido. El Atlético ha sido mejor"