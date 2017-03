«Después de ganar al Madrid, sabemos que somos capaces de vencer a cualquiera»

valencia. El mejor Valencia de la era Voro es el de hoy: «Si tenemos en cuenta los dos últimos meses, el equipo ha mejorado pasando por momentos complicadísimos. Se han ganado varios partidos y hemos dado alguna satisfacción a nuestra gente. Todo suma». Aunque con matices: «Tampoco es que nuestra racha esté siendo espectacular, pero si comparamos con cómo estábamos en diciembre, es verdad que hemos tenido rachas de ganar dos encuentros y perder uno, pero se han visto picos en nuestro rendimiento». Para seguir creciendo, el de l'Alcúdia tiene claro cuál es la consigna hasta final de temporada: «Quedan trece partidos y va a ser una lucha, continuando igual. Partido a partido y fijándonos metas muy cortas"».

El más inmediato es el de esta misma tarde. Un compromiso al que el equipo asegura que llega «muy bien»: «Vamos al Calderón con ilusión y ganas de competir. Es un buen momento pero el Atlético es un gran rival. Sabemos lo que vamos a tener enfrente. Lo importante es que el equipo salga a competir y a dar la cara, lo mínimo que podemos hacer».

Voro explicó lo que hay que hacer si los suyos quieren arrancar los tres puntos en juego en un estadio del que el Valencia se despide hoy: «Para ganar en el Calderón hay que hacer muchas cosas bien. El Atlético las hace y te exige un gran rendimiento. Compite bien siempre y sabe amoldarse a muchas situaciones. No me iría a nada concreto. No obstante, sabemos que somos capaces de ganarles a cualquiera».

Esta última afirmación tiene que ver con la inyección de moral que supuso para el Valencia vencer al Villarreal en el Estadio de la Cerámica o al Real Madrid: «Fue una dosis de confianza para que el equipo sepa que puede conseguir todo, que puedes ganar en cualquier lado». Aunque advierte que el objetivo sigue siendo el mismo: «Este partido no cambia nada. Si pierdes dos partidos, estás mirando otra vez abajo. Esa es la realidad. Debemos estar dentro del partido siempre. El Atlético nos va a exigir y no sé si nos va a dar para ganar o para empatar. En el fútbol pequeños detalles te marcan».

Voro continuará confiando en el bloque de los últimos partidos: «No vamos a cambiar demasiado, el equipo funciona bien y los que entran también. Como grupo el equipo está avanzando, es satisfactorio saber que muchos futbolistas pueden rendir".

Mientras el entrenador del Valencia continúa sumando efectivos, Simeone pierde a Godín y a Torres. Circunstancia que según el técnico blanquinegro no le debe preocupar demasiado a su homólogo en el banquillo rival: «Ha demostrado que el Atlético tiene una plantilla muy importante. Los que vayan a jugar aportan mucha estructura defensiva. Nosotros también tenemos bajas». También hizo referencia Voro a la acción que protagonizó el nueve atlético: «Fue una imagen que nos impactó. Gracias a Dios fue un susto. Espero que se recupere y esté jugando cuanto antes, que es donde tiene que estar».