Valencia CF | Voro: «Somos capaces de ganar a cualquiera»

El Valencia de Voro llega al Calderón quizás en el mejor momento desde que el técnico de l’Alcúdia se sentó en el banquillo: “El equipo llega bien después de ganar el partido importante ante el Leganés. Llega al Calderón con ilusión y ganas de competir”. El entrenador blanquinegro echó la vista atrás para explicar esta afirmación: “Si tenemos en cuenta los dos últimos meses, hemos mejorado tras pasar un tiempo durísimo también en cuanto a situación social y deportiva, se ha ganado y se ha dado satisfacción a la gente, se ha sumado y se ha logrado una buena racha”. Aunque no ha dudado Voro en advertir que no se debe bajar la guardia: “No ha sido nada espectacular y no te garantiza nada de cara al futuro. Hemos visto picos, encadenar dos victorias y luego perder, es muy difícil porque todos se juegan algo pero nosotros vamos a fijarnos metas cortas y en el partido a partido”.

El técnico reiteró que es importante “seguir” la línea de los últimos encuentros: “Estamos en un buen momento de confianza, el Atlético es un gran rival pero sabemos lo que tenemos enfrente. Cada partido es una historia pero lo importante es que el equipo salga a competir y a dar la cara”. Hay choques que en caso de ganar inyectan mucho más que tres puntos, el de mañana es uno de ellos: “Vencer al Villarreal o Real Madrid suponen dosis de confianza y te demuestra que somos capaces de ganar a cualquiera. Para sumar en el Calderón hay que hacer muchas cosas bien. Estamos preparados y tenemos opciones, no sabemos cuál será el resultado pero vamos a competir”.

Respecto al once que asegura que pulirá mañana mismo, anunció que no tendrá muchas rotaciones: ”No vamos a cambiar demasiado, el equipo está funcionando bien y los que entran también lo hacen, es una muestra de que el equipo como grupo está avanzando y los resultados llegando. Es una satisfacción contar con jugadores tan entregados”.

El Atlético de Simeone llega con la baja de uno de sus referentes, Godin, una ausencia que cree Voro que no será determinante: “Tiene una plantilla importante, él es un jugador bueno pero todos los que entran en la lista aportan estructura defensiva, predomina el conjunto, no acciones individuales. Es uno más, nosotros también tenemos bajas.” También dio “gracias a Dios” por el “susto” de Fernando Torres a quien deseó una pronta recuperación.