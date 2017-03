Valencia CF| Dos balas amenazan a Garay y Mangala

valencia. Aterrizaron en el Valencia sobre la bocina, con Pako Ayestarán y la secretaría técnica de los nervios por la falta de centrales a escasas horas para el cierre del mercado. El Manchester City accedió a la cesión de Mangala y el Zenit recibió 20 millones a cambio de Garay. El valencianismo celebró la llegada de dos defensores de nivel que además habían estado a punto de recalar en Mestalla anteriormente. La plantilla lo agradecía porque Santos y Abdennour habían quedado como primeros espadas tras la salida de Mustafi. El Valencia juntaba de nuevo una buena pareja de centrales que sin embargo tardaría mucho más de lo previsto en arrancar. Ahora, meses después, el binomio está dando la talla, un rendimiento clave para entender que el Valencia, un coladero desde el inicio de Liga, haya dejado la portería a cero en tres de sus últimos cinco partidos.

El partido de mañana es una exigente prueba para valorar hasta qué punto Mangala, Garay y el resto del entramado defensivo del Valencia ha logrado dejar atrás muchas actuaciones repletas de errores y horrores. Confirmada la baja de Fernando Torres y teniendo en cuenta que el Atlético no se puede despistar lo más mínimo en la Liga, Simeone saldrá en el Vicente Calderón con sus dos balas: Antoine Griezmann y Kevin Gameiro, otro que, curiosamente, estuvo a punto de recalar en Valencia aún con Manuel Llorente a los mandos y Unai Emery en el banquillo.

Los dos grandes peligros del Atlético tendrán enfrente a un hombre que conocen a la perfección: Eliaquim Mangala. El valencianista, de hecho, coincidió con Griezmann en la sub-21 francesa. A pesar del buen rollo entre ambos, no ha habido llamada telefónica antes de este Atlético-Valencia. «No he hablado con ellos», admite Mangala. «A veces charlo un poco más con 'Grizi', pero hablamos de otras cosas. Nos veremos en el estadio y hablaremos antes y después del partido. Luego, los noventa minutos son otra cosa bien distinta», asegura.

Sorprende que a Mangala, cuyo portentoso esprint ante el Betis dio para mucho, le preocupe especialmente la velocidad de sus compatriotas. «Son muy rápidos, y cuadra con el estilo de juego de Simeone para la contra», detalla el central. «Conocen la Liga, son dos delanteros muy importantes aquí en España y compiten bien. Tenemos que estar muy concentrados porque si damos una oportunidad a Gameiro o 'Grizi', es gol», sentencia Mangala, que suma 39 internacionalidades (21 en la sub-21 y 8 en la absoluta) y sabe de la relevancia de Gameiro, pero sobre todo de Griezmann en su país: «No es la única estrella de Francia, pero en el último año hizo las cosas muy bien y se volvió un jugador muy importante a nivel mundial. Quedó tercero en el Balón de Oro. Ha tenido una evolución impresionante».

No cabe duda de que Griezmann es la gran estrella del Atlético, pero dentro del grupo de delanteros a disposición de Simeone, Kevin Gameiro guarda un lugar preferencial. En 1.375 minutos de Liga, el ariete ha hecho 9 tantos con un promedio superior al de Griezmann.

Los sufrió en Mestalla

El Valencia ya los sufrió en la ida. En ese partido no estuvo Garay (le sustituyó Aderllan Santos) pero sí Mangala. Diego Alves mantuvo a los blanquinegros (paró dos penaltis, uno a Griezmann, otro a Gabi), pero la dupla francesa acabó decantando el choque. Marcó Griezmann -con el de esta jornada al Dépor, diez goles en Liga- y Gameiro, cuando ya se moría el partido, para hacer el 0-2. «Si no estás atento, no perdonan», dice Mangala sobre ambos, aunque el valencianista prefiera centrarse en el bloque como fórmula para detener a uno de los 'cocos' de la competición: «El fútbol es un juego colectivo, no es un sólo una línea. Si todo el equipo está organizado y todos nos esforzamos en el mismo sentido, las cosas serán más fáciles. Si perdemos la organización y estamos muy abiertos contra un equipo como el Atlético, lo pasaremos mal». La solución, mañana en la última visita del Valencia al Calderón.