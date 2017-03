Montoya dispara la ambición del Valencia CF

valencia. Voro respira aliviado. Montoya y Santi Mina ya están listos para el asalto del Calderón. Dos más para la causa, circunstancia que es de agradecer tal y como se había puesto el panorama. No es que vayan a estar en sus plenitud de condiciones ambos jugadores pero su participación los dos últimos días en los entrenamientos permite al técnico tenerlos en cuenta para la convocatoria que esta mañana tiene que hacer. Además, Orellana es otro que vuelve después de haber descansado por sanción contra el Leganés, donde Voro tuvo que recurrir a la presencia de varios jugadores canteranos, caso de Nacho Gil y Rafa Mir ante la escasez de efectivos en ataque.

Cuenta más opciones Montoya que Mina, incluso el defensa podría entrar directo al once inicial, debido no sólo al bajón de rendimiento de Cancelo sino a la acumulación de minutos que lleva el joven portugués.

Ayer, Montoya abría el tarro de la ambición, pese al reto que siempre supone jugar al Atlético de tú a tú en el Calderón. «Queremos ganar e intentar luchar por otras cosas», afirmaba el futbolista en unas declaraciones a la radio del Valencia. Es la primera vez que un jugador blanquinegro, desde que comenzó la larga crisis deportiva, habla de objetivos más altos que la salvación. Diez puntos separan actualmente al Valencia del Granada (decimoctavo clasificado). Poco a poco, el equipo ha ido cogiendo aire y ahora es decimotercero. «Hemos hecho un paso muy grande al conseguir una distancia de diez puntos sobre el descenso. El pensamiento hace unos meses era el de salir de abajo. Lo hemos conseguido. Estamos en buena dinámica y consiguiendo resultados. El séptimo puesto es difícil porque estamos a diez puntos, pero si el equipo trabaja y consigue resultados podemos luchar por todo», indicó el jugador.

Actualmente, el séptimo es el Eibar, con esos diez puntos de diferencia respecto al Valencia. El Villarreal, sexto, hoy por hoy, es inalcanzable con esos 42 puntos. El Eibar, dichos ea de paso, tiene mejor golaveraje particular que los valencianistas en caso de empate a puntos ya que ganó 1-0 en la primera vuelta y también 0-4 en Mestalla en la segunda ronda.

«El Atlético no está del todo bien y eso que tiene una plantilla mejor que la de otros años. Les falta ese punto que no están como años atrás competitivamente. Hay que aprovecharlo. Si estamos todos juntos y competimos sin fallos, ¿por qué no podemos ganar?», reflexionaba además Montoya.

El futbolista prevé que será «un partido justo que no se decantará por muchos goles». «Tendremos nuestra oportunidad. Contamos con gente arriba que puede meter gol en cualquier momento, debemos estar atentos e intentar ganar tres puntos».