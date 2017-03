«Yo quiero quedarme y la afición que me quede... pero a veces no todo es posible»

Aparece Eliaquim Mangala con su figura imponente, pidiendo disculpas por el ligero retraso y educado y hábil para tratar todas las cuestiones jugueteando, sobre todo, con aquellas que atañen a su futuro. Los días más difíciles parecen haber pasado para el Valencia, y Mangala (Colombes, Francia, 1991) no es de los que pierden el tiempo mirando atrás. «Ahora, a ganar partidos. Empezando por el Atlético», apunta. Es consciente de que se ha ganado a Mestalla, cuyo veredicto se resume en un clarificador 'Mangala, quédate'. El asunto es complicado por el elevado salario del francés y porque la opción de compra que posee el Valencia (alrededor de 18 millones) se antoja un imposible en tiempos de apretarse el cinturón. Habrá que esperar, así lo quiere Mangala, a la reunión entre el Manchester City, el Valencia y el jugador a final de temporada.

Después del partido ante el Leganés dijo sentirse muy cómodo en el Valencia pero, ¿qué posibilidades reales hay de que se quede?

Claro que yo quiero y la afición quiere, pero en la vida queremos muchas cosas y a veces no todo es posible. No es el momento de pensar en mi futuro porque queda mucho y debemos ganar todos los partidos posibles. A ver qué pasa a final de temporada porque me siento bien, tengo conexión con mis compañeros, con el 'staff' técnico y la afición. En el fútbol todo puede pasar, puede ser que me quede, que no me quede... Muchas cosas que hablaremos cuando acabe la Liga.

¿En el Manchester City qué le dicen? ¿Hablan con usted?

No, porque no quiero hablar de la próxima temporada. Mi futuro se tratará más adelante, nadie me habló de nada y he dicho que hablaremos en verano.

Supongo que percibe el cariño de la afición y no sé hasta qué punto puede influir en su decisión...

Sí, percibo que tengo buena imagen, pero no siempre es igual. Intento hacer mi trabajo, pero somos humanos y no máquinas. Tengo que cumplir para dar alegría a mi afición, a mi familia y a mis compañeros, porque jugar al fútbol debe ser una alegría. Luego, soy un profesional y debo hacer mi trabajo en el campo y después, aunque pierdas, poder decir que lo has dado todo. Puede que el rival te gane, pero has de darlo todo. Soy así y no voy a cambiar.

¿En su decisión pesará que el Valencia le presente un buen proyecto deportivo para el año que viene?

Lo importante ahora es el día a día. Hay un nuevo director deportivo, Voro está de entrenador, tenemos jugadores cedidos... No puedo saber qué va a pasar con el Valencia porque estamos centrados en el ahora. Vamos a dejar que acabe la Liga y nos sentaremos a hablar. Ahora, a ganar partidos empezando por el Atlético.

¿La inestabilidad del club llega al terreno de juego?

Lo que se ve en el campo también es un reflejo de lo de arriba, de la dirección. Es verdad que en un club sin estabilidad es más difícil trabajar porque por ejemplo, he conocido varios entrenadores en un año. Juegas de una manera y cambia, vuelves a empezar... Al final, los jugadores debemos abstraernos de esas situaciones de que se va uno, otro se queda... Hay gente que va y viene pero nosotros estamos aquí y somos los que tenemos que luchar.

Hay otros compañeros que censuraron el 'fuori' de Prandelli. ¿Qué pensó en ese momento?

Pienso que el problema fue de comunicación. El 'fuori' lo dijo en sala de prensa y para los jugadores fue complicado. Es un entrenador hablando de futbolistas que se pueden ir y después tiene que hablar con ellos, trabajar en el día a día... Fueron palabras duras para la plantilla, para jugadores que estaban 'tocados'. Y la confianza es fundamental. Un jugador con calidad es una cosa, pero un jugador con confianza y calidad es otra totalmente diferente. Las cosas no te salen sin confianza o porque estás enfadado con el entrenador por las declaraciones que hizo. Fue complicado de digerir. De todas formas, es cosa del pasado. Estamos en un momento en el que las cabezas son más libres y en el campo hay más confianza y libertad.

Partidos tan redondos como el que jugaron ante el Real Madrid ayuda a recobrar la confianza...

Estuvimos muy organizados y tuvimos dos contragolpes que jugamos perfectamente con la calidad individual de un jugador, Zaza, que marca un golazo sin mirar a puerta. Luego conseguimos luchar hasta el último minuto, estuvimos más solidarios y ganamos contra el líder.

Y Mestalla se volcó...

Sí, pero es que cuando hacemos las cosas bien, la afición se vuelca con nosotros. Cuando estamos así, todos juntos, Mestalla es un estadio maravilloso. Antes de venir me dijeron que era una grada exigente, eso también pasaba en Oporto, si empatábamos o perdíamos parecía el fin del mundo. Valencia es un poco así y si no lo das todo en el campo, Mestalla te va a advertir. Si no estás fuerte mentalmente, puede ser complicado jugar aquí.

¿Qué teclas ha tocado Voro para entender la mejoría defensiva de las últimas semanas?

Es verdad que hemos mejorado y además estamos en un momento sin tantas lesiones y eso ayuda a tener estabilidad en defensa. Arriba el equipo hace mucho más esfuerzo, estamos más organizados. Estamos unidos, somos solidarios y más preparados tácticamente para saber cuándo debemos presionar, por ejemplo. Somos un poco más inteligentes a nivel táctico.

Después de los últimos resultados, ¿el objetivo ha cambiado? ¿Piensan en Europa?

No, el objetivo es preparar cada partido. Primero Atlético, luego Sporting. Así hasta el final y a ver qué pasa en la recta final de Liga.

¿Qué plan tiene el Valencia para intentar puntuar en el Calderón?

Es un partido difícil ante un rival que normalmente lucha la Liga contra Madrid y Barça aunque este año lo tenga complicado. El Atlético defiende bien y tiene gente rápida en ataque. Será un partido interesante, iremos a ganar con inteligencia.