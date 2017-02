Valencia CF | Voro: «Mi futuro no me preocupa para nada»

El técnico del Valencia, Salvador González 'Voro', destacó tras el triunfo de su equipo ante el Leganés (1-0), que era fundamental convertir Mestalla en un fortín como ha sucedido en los últimos partidos.

"Llevamos tres partidos ganando en casa ante el Athletic, Real Madrid y Leganés algo que no habíamos logrado aún y es fundamental. Era nuestro objetivo y los estamos consiguiendo", dijo Voro en rueda de prensa.

"Hemos controlado el partido en los dos periodos. En la segunda ha sido más equilibrado nuestro juego y nos hemos acercado al objetivo que tenemos", indicó respecto al partido.

"A pesar del disgusto del sábado -ante el Alavés- llevamos 9 de 12 puntos. Estamos más asentados, con más confianza y es la línea a seguir, ser un equipo que compita siempre y hoy hemos dado un paso que nos acerca al objetivo", añadió.

Voro indicó que ahora deben competir con el Atlético en el partido de la próxima jornada en Madrid. "Ha sido mucho tiempo de inestabilidad y desde la confianza que da hacer bien las cosas podemos crecer", indicó.

El entrenador del Valencia consideró que fuera de casa el equipo también ha competido, pero añadió que en Mendizorroza el Alavés le dio la vuelta al marcador porque "el rival también juega". "Ahora lo que tenemos que hacer es dejar lejos el descenso cuanto antes", insistió.

Respecto a la designación de Alesanco como director deportivo del club apuntó que se trata de "una persona de fútbol, que conoce el fútbol y le deseo suerte en el trabajo que tiene por delante. No tengo duda de su capacidad aunque es verdad que tiene mucho trabajo por hacer", dijo.

Voro aseguró que no se plantea si en un caso podría seguir los mismos pasos. "Mi futuro no me preocupa para nada. Primero vamos a estar fuera de los puestos de descenso y luego ya veremos", concluyó.