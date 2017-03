Alesanco: «No sé por qué se me vincula con Jorge Mendes. Yo no soy amigo de nadie»

Alesanco, nuevo director deportivo del Valencia CF, ha analizado hoy la nueva estructura deportiva del club y ha anunciado que el Director de la Academia VCF va a ser Luis Vicente Mateo y su segundo, Sergio Ventosa. El hasta ahora director de la Academia será el encargado de diseñar un proyecto, el enésimo de este Valencia de Peter Lim, con Vicente Rodríguez en la secretaría técnica y ocho ojeadores -cuatro fijos y otros tantos itinerantes- para completar el organigrama.

Alesanco firma por dos temporadas y lo que queda de esta (hasta junio de 2019), pero al finalizar la tercera temporada habrá una temporada más opcional. El director deportiva ha asegurado que ''vamos a estar pendientes de todo lo que se mueve en el mercado. Queremos llegar los primeros. Ahora que ya está la estructura deportiva configurada, sí que podemos ir a por jugadores'', ha asegurado.

Alesanco ha subrayado tajantemente que ''yo soy un profesional, no sé por qué se me mete en el mundo de Jorge Mendes. Yo no soy amigo de nadie, no sé por qué se me quiere vincular a él. Es una falta de respeto a mi trabajo. Yo soy un hombre de trabajo, y es lo que debe ser. Yo tengo un curriculum, he tenido que quitar cosas de él porque no me cabían''.

Sobre Zaza ha asegurado que es ''un activo del Valencia CF y a partir de ahora le tenemos que sacar todo el provecho. Tenemos que valorarlo, esperar que meta muchos goles. A la afición y a nosotros nos lo está demostrando''.

El objetivo principal es marcar las líneas del club y el trabajo que nosotros queramos desarrollar. Vamos a trabajar todos juntos para intebntar devolver al Valencia CF a posiciones en las que el club debería estar''.