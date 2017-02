«Debemos dejar el descenso lo más lejos posible y ya veremos»

Voro quiere hacer de Mestalla un fortín. Por ello, dio más valor a la victoria de ayer ante el Leganés: «Son tres victorias seguidas en casa, era fundamental ganar a Athletic, Real Madrid y este último es importante porque es la primera vez esta temporada. Teníamos bajas pero creo que el equipo ha estado bien en líneas generales. Ha tenido siempre el control del partido y ha mantenido la portería a cero». Tras una dinámica «positiva» en el viejo coliseo, el Valencia intentará mostrar su mejor versión en el Calderón: «El domingo vamos con todas las ilusiones a jugar contra el Atlético. En la medida en que el equipo tiene confianza va creciendo». Y recordó el técnico blanquinegro el pasado más inmediato: «Ha sido mucho tiempo con inestabilidad y desde la tranquilidad es más fácil mejorar. Repito que no estoy de acuerdo en que fuera de casa no se compita, estamos en todos los partidos metidos para poder ganar».

Al igual que él, tanto Alesanco como Vicente han pasado de ser interinos a confirmarse su cargo, sobre esta designación, apuntó: «Con ambos he trabajado este mes en el mercado de invierno, lo hemos hecho bien. Alesanco es una persona de fútbol, lo conoce perfectamente. Es la continuidad de gente que conoce el equipo. Vamos a desearle suerte porque tiene trabajo por delante». Menos efusivo se mostró cuando se le cuestionó una vez más sobre su futuro y acerca de si le agradaría que Lim le propusiera continuar la próxima temporada: «Ni me gustaría ni me dejaría de gustar, el club debe manejar su 'timing' y yo creo que plantearlo ahora no es lo mejor».

Voro pidió calma para Cancelo con quien aseguró haber conversado para evitar ansiedad: «Ha hecho un partido de menos a más. Tiene unas cualidades muy buenas y debe crecer ante la adversidad aunque en un entorno positivo. He hablado con él y ya lo sabe». Respecto a la ausencia de Medrán, comentó que no pasa «nada» con él: «Es un futbolista que trabaja fenomenal, es una putada que no tenga minutos. Tenemos otras opciones, ha jugado a veces Mario, tenemos donde elegir, gente con calidad, pero esto es largo y tendrá su oportunidad».

Acerca de la sustitución de Bakkali, quien ayer fue titular comentó: «Los cambios que hemos hecho han sido para buscar otra reacción, Lato ha entrado por la izquierda porque a Zakaria le falta ritmo de partidos. A veces aciertas con ellos y otras no. Teníamos pocas alternativas arriba».

Voro no cree que el equipo sea conformista y que vaya a relajarse una vez se aleje de la zona peligrosa: «Lo que tenemos que hacer es dejar el descenso lo más lejos posible y luego ya veremos. Estoy seguro de que el equipo seguirá dando la cara y no va a bajar los brazos».

Munir, quien fue sustituido en los últimos minutos del partido, abandonó Mestalla con molestias en una mano debido a un pisotón que sufrió durante el partido. Durante las próximas horas se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de la dolencia.