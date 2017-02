Alesanco, más frío que calor

Alesanco presenció ayer desde el palco su primer partido sin la etiqueta de interino. El nuevo director deportivo del Valencia presentará públicamente esta mañana cuáles son sus planes para la nueva secretaría técnica, que tendrá a Vicente Rodríguez como hombre fuerte. Alesanco sabe que su designación tiene el visto bueno de Meriton. Otra cosa es la respuesta popular que ha tenido la noticia en parte de la afición, sobre todo cuando se había planteado la posibilidad de que el elegido fuera alguno de los jugadores que más tirón tienen entre el valencianismo.

Tras la designación de Alesanco, que ha sido futbolista del Athletic y Barça pero no valencianista, la Asociación de jugadores del Valencia optó, en boca de su presidente, Fernando Giner, por ofrecer una opinión prudente al respecto. «Nosotros no somos quién para aceptar o no este nombramiento porque no mandamos en el club. Desde luego, le deseamos toda la suerte del mundo tanto a Alesanco como a Vicente porque eso significará que también le va bien al Valencia, que es lo importante», decía Giner.

La Asociación también se mostró con cierta tibieza cuando se supo semanas atrás que Mario Kempes había quedado desvinculado de la entidad. «Mostrar su apoyo a la figura del exjugador del Valencia CF, que independientemente de su relación laboral con la entidad, seguirá siendo uno de nuestros referentes en la historia del club», dijo el colectivo.

Ayer Giner prefería no pisar ningún charco sobre lo que esperaba o no. «No sabría decir porque a veces las decisiones del club son bastante inciertas. Hay que conocer primero sobre qué están fundamentadas las decisiones y qué finalidad tienen. Nosotros somos una asociación de futbolistas que cumplimos con un objetivo determinado».

Aprovecha Giner para explicar cuál es su punto de vista general: «Todos debemos darnos cuenta que el fútbol ha cambiado y que los clubes son más 'empresas' que hace veinte años. No nos queda otra opción que aceptar las decisiones y desde la Asociación siempre hemos apoyado al club. Todos queremos lo mejor para el Valencia».