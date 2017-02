valencia. Aunque diez minutos le sobraron al Alavés para remontar al Valencia, a Voro no le parece que sus futbolistas se desenchufen por momentos: «Contra ellos estuvimos siempre metidos. Fue una decepción y estuvimos cerca de ganar, pero ellos también juegan y tuvieron efectividad en casa en dos acciones puntuales. Son cosas a mejorar, hay que cerrar los partidos. Todos. No solo los jugadores, también yo, porque cuando acaba el partido seguramente algo habrías cambiado. Si supiéramos la receta para ganar seríamos unos fenómenos».

El entrenador blanquinegro insistió en que el equipo «dio la cara» en Vitoria: «Lo que pasa es que perdimos y parece que todo sea malo. Pero en las circunstancias que llegábamos hay que valorarlo también. El objetivo es competir todos los partidos y estar dentro de ellos siempre. El equipo lo está haciendo salvo casos aislados como el del Eibar». Lo positivo de un calendario apretado es que apenas queda tiempo para lamentar derrotas como la del Alavés.

Mestalla recibirá al Leganés en un enfrentamiento directo por la salvación: «Es un partido importante y fundamental. El Leganés se ha reforzado y fuera de casa defiende bien. Vimos su partido de Barcelona». Voro pidió el respaldo de la grada y comprensión por la trayectoria del club durante la temporada: «Para nosotros es importante ganar y vamos a afrontar el partido para sumar los tres puntos, dentro de las limitaciones que tenemos por las lesiones y sanciones. Espero que la gente asista al estadio, porque un partido de Liga entre semana y sé que es complicado. Lo del Real Madrid fue algo bonito, pero ya pasó. La realidad es la que es». En este sentido reiteró que no entiende la montaña rusa de sensaciones que se generan respecto a sus futbolistas dependiendo si se ha vencido o no al rival: «Si vienes de ganarle al Madrid y pierdes después, puede que te preguntes cómo es posible que pase eso. Pero es que cada partido es complicado y hay situaciones que te sacan de los encuentros». De hecho, recordó en la situación en la que se encontraba el Valencia cuando se sentó en el banquillo allá por el mes de enero: «El equipo creo que ha mejorado, ha competido. No ha bajado los brazos. No se puede traducir todo a que te han remontado y ha sido todo un desastre. Ahora tenemos un colchón de puntos con el descenso que antes no teníamos. No podemos ganarle al Madrid y pensar que vamos a Europa o perder contra el Alavés y pensar que nos vamos al pozo. El año está siendo muy complicado y hay que ir partido a partido».

«Yo autocrítica la hago siempre. El equipo interpretó bien el partido. Esto es fútbol si hubiera una varita mágica yo no estaría aquí. El próximo partido trataremos de darle en el clavo», insistió el entrenador de l'Alcúdia quien intentó justificar la expulsión de Orellana: «Lo que nos penaliza es no poder contar con él ante el Leganés. Esas cosas tenemos que evitarlas, pero el futbolista es humano y era un momento de calentón. Gayà «está bien» para competir hoy mientras habrá que esperar mínimo al próximo domingo para contar con Montoya.

Pese a la acumulación de bajas que el Valencia acumula en el ataque, Voro no quiso desvelar si al fin contará con Bakkali de inicio.