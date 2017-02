Una noche ideal para salir de la mediocridad

valencia. Fernando Gómez -que de fútbol y del Valencia debe saber un rato- sostiene la teoría de que Voro decidió el sábado pasado planificar el partido de Vitoria pensando en la cita de esta noche contra el Leganés. Así, en frío, el razonamiento de Fernando expuesto en su columna del domingo publicada en LAS PROVINCIAS puede tener cierta lógica. Para eso están al fin y al cabo los entrenadores, para diseñar la mejor de las estrategias a corto, medio y largo plazo. El matiz es cuando Fernando señalaba dos aspectos: que el Alavés llegaba a esa cita del sábado con cuatro partidos más que los valencianistas en la mochila (eso no les impidió correr 6 kilómetros más) y que Voro daba prioridad absoluta al cara a cara de Mestalla de hoy. Se extrae bajo esta exposición, y más con el discurso ayer de Voro, que el Valencia está para lo que está. Y gracias. Es decir, para seguir soportando hasta el final del campeonato esa mediocridad que tanto denuncia ahora Amadeo Salvo en sus críticas hacia Peter Lim.

El Valencia tristemente da para intentar ganar al novato Leganés pero no para llegar a Mendizorroza, contra otro recién ascendido, y mantener el 0-1 que tuvo en el marcador durante ocho minutos. Con 24 partidos disputados, decir que en Vitoria se vio la 'cara B' del Valencia es ponerse una venda en los ojos. Lo sorprendente fue, en todo caso, el volumen de fútbol y energía que desparramó el equipo contra el Real Madrid y que nada tuvo que ver con el de esta pasada jornada. Lástima que ese tipo de ramalazos no tengan la continuidad necesaria. Hoy, con mucha menos aportación, teóricamente, debe quedarse con los tres puntos.

Voro, quizás astutamente, ha cambiado la tendencia. El Valencia es más rentable en casa que fuera y eso implica un Mestalla sin pañuelos y sin broncas. Por eso, y a pesar de todas las bajas que uno quiera buscar como advertencia, el favorito para este martes es el Valencia. Es más, aunque sea difícil de imaginar, es el día ideal para seguir remando. El Leganés puede ser todo lo formal y correcto que uno pueda imaginar (cinco puntos por detrás de los valencianistas y a tan sólo cuatro del descenso) pero si de algo carece es de mala intención cara a la portería contrario. En ese sentido, puede respirar tranquilo Diego Alves. Por mucho que Cancelo se empeñe (al no llegar Montoya no le queda otro remedio a Voro) en destrozar el rigor de defensivo, el Leganés no va a ser mortal, sencillamente porque es el equipo que menos goles (20) a favor lleva de toda Primera. La estadística es inferior a un tanto por partido y aunque se presume que la pareja de centrales volverá a ser la que formen Garay y Mangala y eso reconforta algo, sobre todo después de la desorientación exhibida por Abdennour el sábado y las poquísimas garantías que siempre ha dado Santos.

Voro, ante el panorama de bajas (la de Orellana por sanción es la que más duele) dio ayer una convocatoria con tres del filial (Lato, Nacho Gil y Rafa Mir). Gayà se incorpora después de la tregua de este pasado fin de semana y seguramente se pondrá por delante de Siqueira. No tiene tampoco mucho donde elegir el entrenador, que como el resto de técnicos que han desfilado por el Valencia, no ven a Bakkali con la preparación suficiente para ser titular en los dos años que lleva como blanquinegro. La entrada del belga sería en todo caso lo normal porque es el único extremo puro que queda, pero en este campeonato sólo ha sido incluido una vez en la alineación inicial (en Vigo con la eliminatoria de Copa resuelta).