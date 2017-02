Valencia CF | Voro: «Seríamos unos fenomenos si supiéramos la receta para ganar siempre»

Sin apenas tiempo "para digerir la derrota" ante el Alavés, el Valencia se prepara para el choque ante el Leganés. "No nos da tiempo a saborear victorias como la del Madrid ni partidos como el último", ha comentado Voro el técnico este mediodía antes de la sesión preparatoria que arrancará a las 17:30 horas.

El entrenador blanquinegro volvió a lanzar ese mensaje de tranquilidad que le acompaña después de cada partido y defendió el trabajo de sus futbolistas en Mendizorroza: "El equipo ha competido, excepto situaciones aisladas. El equipo no ha bajado los brazos, estuvo metido en los partidos, la lectura no es que después de perder ante el Alavés ya es un desastre. La temporada es la que es, estamos sufriendo mucho desde el inicio. La realidad es partido a partido y no podemos ir más allá".

Voro entonó el 'mea culpa' por la remontada de los de Pellegrino: "Siempre hago autocrítica tanto a la hora de preparar el partido, el equipo interpretó bien el partido, no le dieron salida a Llorente, hubo momento donde teníamos el control del choque, estábamos bien. A veces no por acumular gente atrás defiendes mejor. Si supiéramos la receta para ganar siempre seríamos unos fenómenos. Nos quedamos con mal regusto y ahora esperamos en el próximo partido dar en el clavo."

De cara al partido frente al Leganés, el técnico vaticinó que podrá contra con Gayà pero no con Montoya: "Tenemos muchas bajas, sobre todo arriba, pero hay pocas opciones Bakkali, Zaza, Munir y los chavales del filial pero no tenemos mucho donde elegir".

Para mañana Voro pidió el apoyo de la afición aunque sabe que es complicado ante un rival con el mismo objetivo que el que dirige: "El objetivo es competir, insisto, vamos mejorando, cuando cogí el equipo estaba con 17 puntos empatado con los puestos del descenso".