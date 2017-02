El vacío de la segunda unidad en el Valencia CF

El Valencia de Mendizorroza no se pareció en nada al que tan sólo tres unos días atrás había complicado la Liga al Real Madrid. «Nos faltó gasolina», admitió Voro tras ver cómo su equipo se dejaba remontar contra el Alavés en los instantes finales del partido. La saturación de partidos dejó en Vitoria una versión menor de jugadores como Munir, Orellana o Zaza, los hombres de ataque. El esfuerzo del carrusel de encuentros afectó a todos, casi sin excepción, aunque el Alavés, finalista de la Copa del Rey, haya jugado más que el Valencia esta temporada. Los de Pellegrino estuvieron más despiertos a la hora de la verdad y lograron darle la vuelta al gol de Carlos Soler.

En Mendizorroza saltó el Valencia sin Mangala, Enzo Pérez, Nani, Mina, Rodrigo, Gayà ni Montoya y la gran mayoría son titularísimos para Voro. Con el Leganés a la vuelta de la esquina (visita mañana Mestalla), el entrenador apostó por mover el once confiando en que la segunda unidad lograra mantener el nivel de los dos partidos previos. Pero no. La plantilla es corta porque así se decidió en verano -y en esto está de acuerdo el actual cuerpo técnico- teniendo en cuenta que no se jugaba Europa, pero es una evidencia que desde el banquillo no se está aportando lo necesario.

Para Voro, que ha dirigido ya nueve partidos en esta su segunda etapa en la presente Liga, hay indiscutibles como Alves, 810 minutos o Mangala, Garay o Parejo, que suman 720 y sólo se han perdido un choque por causa mayor. Luego está el grueso de futbolistas que de no haber sido por lesiones o sanciones, sumarían tantos minutos como Alves si de Voro dependiese. Ahí entran Montoya (446 minutos), Gayà (540), Enzo (499), Nani (518), Munir (601), Zaza (415) u Orellana, que desde su llegada suma 353. Si ese es el once 'tipo' de Voro, hay jugadores como Soler (577) o Mina (488) que completan el núcleo duro.

A partir de ahí la situación se nubla para el entrenador del Valencia. Mario Suárez ha jugado bastante (442 minutos) pero no convence. Otro centrocampista, Medrán, sólo suma 90 (Eibar) y lo disputó por las bajas de Enzo y Parejo. Es evidente que Voro no tiene demasiada fe en los dos recambios del centro del campo titular, como tampoco en Bakkali, que lleva 38 minutos ni Santos (146) o Abdennour (124). Cancelo (462) y Siqueira (263) han tenido más protagonismo, pero siguen lejos de las prestaciones que ofrecen los dos titulares, Montoya y Gayà.

En el entrenamiento de hoy, por cierto, probará Voro al sustituto de Orellana (expulsado en Vitoria) y sabrá si puede contar con Gayà, más cerca de jugar mañana que Montoya, que como Santi Mina apunta al duelo del domingo contra el Atlético de Madrid. Puede que el técnico apueste por el descanso de Zaza mañana pensando en el Calderón.