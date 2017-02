Los exasesores también pasan de puntillas al 'tiroteo'

Una de las últimas respuestas que ofreció Amadeo Salvo en la entrevista a LAS PROVINCIAS el sábado hacía referencia por un lado a los exasesores del consejo (que no sólo coincidieron con él en la anterior directiva sino que fue precisamente Salvo el que se encargó de llamarlos en su momento para sumarlos al proyecto) y a los dos consejeros actuales que no son de Singapur: Juan Sol y Auxiliadora Borja. «Nada, absolutamente nada. No sé para qué están», decía el expresidente en concreto sobre Sol y Borja. Del resto de exasesores, que dejaron de serlo precisamente tras la remodelación que hizo Layhoon en la última Junta, dijo sentirse defraudado. Tan sólo tuvo un guiño hacia Manuel Peris por su lealtad y a Mónica Escamilla, que tuvo una corta presencia en la directiva. Este periódico contactó con diversos miembros de ese grupo de exasesores y ninguno se quiso expresar su opinión sobre las palabras de Amadeo Salvo. Los hubo que se lo tomaron hasta con ironía.