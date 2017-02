Voro, entrenador del Valencia CF: «Nos vamos tristes porque lo tuvimos cerca; al final nos faltó gasolina»

Voro acudió contrariado a la sala de prensa de Mendizorroza. Al técnico del Valencia le gustó la imagen del equipo, sobre todo en la primera mitad, pero vuelve de Vitoria con derrota. «Excepto los primeros minutos hemos tenido el control. A medida que ha ido avanzando la segunda parte han apretado, pero nosotros hemos estado ahí, controlando. En los últimos minutos el equipo ha acusado el esfuerzo. El primer gol llega en una acción aislada, de un despeje de nuestra defensa. Estamos disgustados porque hemos hecho un gran esfuerzo, el partido se nos había puesto de cara. Ha sido una pena no tener premio», explicó el técnico del Valencia.

Admitida la decepción por la derrota en los últimos instantes del partido, Voro considera que el equipo no cambió tanto respecto a lo que ofreció ante Athletic de Bilbao y Real Madrid: «Lo que ha cambiado es el resultado. El equipo compitió bien los dos últimos partidos y también contra el Alavés. Nos vamos tristes porque lo hemos tenido cerca, pero el equipo ha competido y se ha esforzado. Al final nos ha faltado gasolina, pero estábamos bien, podríamos haber marcado el 0-2 incluso. Las circunstancias nos han penalizado, pero el equipo dio la cara».

Voro tampoco quiso cargar sobre los errores defensivos pese a ser una evidencia que dos despistes provocaron la victoria del Alavés. «Hay que estar concentrado y a veces pequeños detalles te marcan. En un despeje de Abdennour, el balón cae en la frontal. En la segunda parecía un claro fuera de juego -lo rompe Joao Cancelo- pero no es así. Hay que mejorarlo pero no lo achacaría a que el equipo no está concentrado. Como hemos perdido parece que todo es malo, la moneda ha caído del otro lado. Esto es el fútbol», se resignó el técnico blanquinegro.

También se le preguntó a Voro si los cambios (hizo dos en el minuto 88) no deberían haber llegado antes teniendo en cuenta el cansancio acumulado de los futbolistas. «Cuando vas ganando y cambia el resultado... Si sabes lo que va a pasar igual hubiera hecho otra cosa, pero el equipo tenía el control del partido y no veía que estuviésemos sufriendo demasiado», dijo Voro, quien al igual que sus futbolistas apostó por pasar página cuanto antes porque espera el Leganés: «Es un resultado que, por cómo se ha desarrollado el partido, es una pena y hay que levantarse para competir el martes con todas las garantías».